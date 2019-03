May ancora battuta Su Londra l’incubo di una Brexit al buio 

May ancora ko : Gran Bretagna condannata a rinunciare alla Brexit : Caos politico a Londra. La Camera dei Comuni infatti ha rigettato ancora una volta con 344 no contro 286 sì

Theresa May torna da Bruxelles ancora a mani vuote : Secondo il Financial Times, un gruppo segreto all'interno del suo governo sta preparando piani per rilanciare l'economia in caso di uscita senza accordo con una serie di misure come un taglio delle ...

