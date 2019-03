In difesa dell’anonimato su internet

wired

(Di sabato 30 marzo 2019) Anonimato (Getty Images) “Ti meriti una pallottola in bocca (…). Stai attento a tua moglie”. Così un anonimo nascosto dietro lo pseudonimo Steve Borgia (account adesso sospeso) si è rivolto su Twitter all’economista Riccardo Puglisi, da tempo bersaglio di ultrà sovranisti e anti-euro. Puglisi, in seguito a quest’ultima minaccia, ha dichiarato di volersi prendere una pausa dal social network.È solo l’ultimo caso. L’elenco di chi ha subito minacce di ogni tipo si fa più lungo ogni giorno che passa: basti considerare l’inferno digitale che hanno dovuto affrontare personalità come Laura Boldrini o Cécile Kyenge (e una marea di persone non così note). Inevitabilmente, la dilagante violenza verbale sui social network ha condotto più parti a fare una richiesta ben precisa: il divieto di anonimato almeno sulle piattaforme più utilizzate, come Facebook, Instagram e Twitter.D’altra ...

