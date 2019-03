ilfoglio

(Di sabato 30 marzo 2019) Roma. Ma non saranno troppo forzisti questi grillini o, viceversa, troppo grillini questi forzisti che si trovano a votare insieme in momenti topici della vita del governo felpastellato? L’altro giorno, per dire, erano nello stesso schieramento a dare il via libera definitivo alla legittima difesa a