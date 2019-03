Gauguin a Tahiti | trama | cast e anticipazioni del documentario

termometropolitico

(Di sabato 30 marzo 2019)delNelle sale italiane per soli tre giorni, dal 25 al 27 marzo,. Il paradiso perduto è un docu-film diretto da Claudio Poli e prodotto da Nexo Digital, con voce narrante di Adriano Giannini (Ocean’s Twelve, Midnight in Paris, Il colore nascosto delle cose), che racconta stralci biografici del famoso pittore francese.Paul, nato a Parigi nella metà dell’Ottocento, è uno dei più importanti esponenti del post-impressionismo, e sia la sua vita che la sua arte sono state segnate dalla scelta dicome sua “patria d’adozione”: è infatti su questa isola polinesiana chevedeva il luogo adatto per poter coltivare il germoglio della sua arte.Morto proprio in Polinesia, seppellito non ama nell’isola di Hiva Oa, Paulha indelebilmente ...

annarita443 : Paul Gauguin. Paesaggio con pavoni a Tahiti, 1891. - BeliceIt : L’Arte al Cinema: “Gauguin a Tahiti – Il paradiso perduto” la recensione del film - Marsala_Ce : L'Arte al Cinema: 'Gauguin a Tahiti - Il paradiso perduto' la recensione del film -