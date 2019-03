Emma Bonino prima incassa i soldi di George Soros poi passa all' attacco | Serve lo

Giorgia Meloni estrema contro George Soros che finanzia Emma Bonino : 'Tenetevi i soldi degli usurai' : ... che con i suoi soldi cerca di orientare le politiche dei paesi dell'Unione europea, promuovendo formazioni favorevoli all'immigrazione e contrarissime alla politica dei porti chiusi. E un commento ...

Giorgia Meloni estrema contro George Soros che finanzia Emma Bonino : "Tenetevi i soldi degli usurai" : Toh che caso: George Soros ha finanziato con 200mila euro +Europa, il partito guidato da Emma Bonino. Un finanziamento che va ad infittire i sospetti sul magnate, che con i suoi soldi cerca di orientare le politiche dei paesi dell'Unione europea, promuovendo formazioni favorevoli all'immigrazione e

Nicola Zingaretti - il drammatico no di Emma Bonino alla lista unitaria : ora rischia l'umiliazione : Nicola Zingaretti deve incassare il primo clamoroso no al progetto del listone per le elezioni Europee da Emma Bonino e Bruno Tabacci. I leader di +Europa hanno rifiutato l'accordo con il segretario del Pd per una lista unitaria, della quale hanno discusso oggi nella sede del partito europeista. Zin

Mussolini : “Cirinnà e cartello ‘Dio - patria e famiglia - che vita di merda’? Ha fatto bene. Lei è la nuova Emma Bonino” : “Il cartello “Dio, patria e famiglia, che vita di merda” di Monica Cirinnà? Se l’ha fatto, ha fatto bene. Viva la Cirinnà“. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), l’europarlamentare Alessandra Mussolini si pronuncia sul discusso manifesto esibito dalla senatrice Pd Monica Cirinnà durante la manifestazione per la Festa della Donna, organizzata da Non Una di Meno. Il cartello, che canzonava un noto slogan ...

Emma Bonino : "L'8 marzo è impegno costante. Le giovani difendano i loro diritti da chi vuole fare passi indietro" : Emma Bonino, politica di lungo corso, è da sempre in prima linea nella battaglia per i diritti civili e per i diritti delle donne. In occasione della Giornata internazionale delle donna, la leader di +Europa è stata intervistata da Vanity Fair ed ha esordito dicendo:Per alcuni l'8 marzo è una tantum in cui si ricordano i problemi. Per me è un impegno costante. Comunque anche chi s'impegna un giorno solo, meglio di ...

«Non abbiamo molti minuti», avvisa Emma Bonino dopo due squilli di telefono. Parlarle non è semplice. Non solo per l'agenda fitta di appuntamenti fuori e dentro ...

Emma Bonino - il disastro imbarazzante davanti agli studenti : parla di Europa - la umiliano in pubblico : Emma Bonino ha dimostrato che gli euroscettici non devono affannarsi troppo a criticare le storture dell'Unione europea, perché bastano i tifosi europeisti da affossare l'idea Ue ogni volta che aprono bocca. L'ultimo capolavoro messo a segno dall'ex leader di +Europa è andato in scena in una scuola

Congresso mondiale delle famiglie - il video più odiato da Emma Bonino : "Sta arrivando il più pericoloso video dell'anno, ostacolato da Emma Bonino, odiato dalle femministe di tutto il mondo, temuto dalle élite e messo all'indice dai radical chic": sono le parole usate ...