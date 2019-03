Carie malattia più diffusa al mondo ' Attenzione a piercing e sigarette elettroniche'

Salute - la Carie la malattia più diffusa al mondo : in Italia colpisce il 50% dei ragazzi : Per l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si tratta della malattia più diffusa al mondo, con il 90% delle persone che ne ha sofferto almeno una volta durante la propria vita. “Si tratta della carie dentale, malattia che solo in Italia colpisce un adolescente su due, mentre tra i bambini più piccoli la percentuale cresce fino al 60%. Un adulto Italiano su quattro riconosce di avere carie non curate che possono portare a dolore, ...