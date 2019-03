A Verona la manifestazione per i diritti contro il congresso delle famiglie

Verona - migliaia alla contro manifestazione : In 20 mila per le forze dell'ordine, in 40 mila per gli organizzatori . Tanti i partecipanti al corteo contro il Congresso mondiale delle famiglie . Un corteo colorato e festoso che ha percorso le vie ...

Verona - la manifestazione femminista contro il Congresso delle Famiglie : da Non una di meno a Pd e Cgil : Non solo il Congresso mondiale delle Famiglie. Verona, arrivata al secondo giorno dell’evento organizzato da associazioni antiabortiste e contro i diritti lgbtqi+, si prepara al corteo femminista di protesta. Non una di meno ha organizzato una tre giorni transfemminista che alle 14,30 culminerà in un corteo per le strade della città (partenza dalla Stazione di Porta Nuova). In mattinata c’è stato anche il convegno ...

Congresso Verona - la Grillo a gamba tesa : "Manifestazione di estrema destra" : Il Congresso mondiale delle Famiglie è iniziato in una Verona blindatissima e si concluderà domenica, con una marcia del popolo del Family Day. Ma in queste ore non si fa altro che parlare di questo ...

Famiglia : a Verona 'contromanifestazione' del Pd il 30 marzo (2) : (AdnKronos) - "Come Conferenze delle donne del Nord Est, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, abbiamo aderito agli Stati Generali delle Donne che stanno organizzando per sabato 30 marzo un Convegno e un Flash Mob. L’incontro pubblico comincerà alle 10 al cinema K2 di via Rosmini con la pa