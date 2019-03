Si ferisce con la motosega | 66enne in prognosi riservata

Sassari. Gambiano clandestino e con precedenti ferisce due poliziotti : Momenti di tensione a Sassari. “Un Gambiano 23enne, clandestino e con precedenti, ha fatto irruzione nella questura brandendo un coccio

Salvini alla Cina preferisceConfcommercio : «Io in jeans e smanicato? Look da agriturismo» : Il vicepremier parla di Iva e di chiusure domenicali. E di Europa: «È diventata un incubo. Saremo noi, che venivamo accusati di volerla distruggere, a salvarla cambiandola»

Roma : ferisce gattina con pistola ad aria compressa - denunciato : Roma – È stata trovata in strada, a Roma, miagolante e seriamente ferita alla zampa posteriore. A soccorrere la gattina, la sua padrona. Dopo la visita veterinaria, e’ emerso che la stessa era stata colpita da un pallino per carabina ad aria compressa. Immediatamente sono scattate le indagini da parte degli investigatori del commissariato Casilino, diretto da Paola di Corpo, allertati dalla denuncia presentata dalla proprietaria del ...

Via della Seta - Conte riferisce martedì : 14.30 Si terranno martedì alle 10.30 le comunicazioni del presidente del Consiglio Conte sulla Via della Seta. Conte terrà le comunicazioni in Contemporanea con quelle sul prossimo Consiglio Ue. I gruppi parlamentari che lo vorranno dovranno presentare 2 distinte risoluzioni, che verranno votate dall' Assemblea separatamente.

Washington : uomo scarica Tinder e la fidanzata lo ferisce con una spada da samurai : L’uomo, Alex Lovell, di 30 anni, da tempo ignorava la sua fidanzata, Emily Javier di 31 anni, entrambi residenti a Camal nello Stato di Washington. Spesso egli preferiva giocare ai videogiochi o stare ore con il suo telefonino, ignorando completamente la ragazza. La donna, insospettitasi, ha indagato e ha scoperto che lui usava la nota app degli incontri Tinder e immediatamente ha iniziato a pensare che Alex la tradisse. Il 3 marzo 2018, la ...

Giglio - conferisce area media alla spagnola Vertice 360 : Il nostro non è un addio al mondo dei media, ma la fine di un modello tradizionale. Oggi diamo il via libera alla focalizzazione del Gruppo sull'e-commerce , per cui già da tempo abbiamo investito ...

La sindaca Raggi preferisce la settimana bianca all'impegno contro la violenza sulle donne : L'esempio emblematico di questa politica risale al 17 maggio scorso, quando fu emanata una mozione del Movimento Cinque Stelle , approvata dal Comune di Roma, per riappropriarsi della sede della ...

Lo denuncia per stalking - lui la ferisce con 7 coltellate alla gamba : Tuttavia solo per una casualità l'episodio non è sfociato in una delle tante tragedie che la cronaca continua a raccontare, e che molto spesso diventano oggetto di riflessioni davanti al cadavere di ...

Turchia - calciatore a fine partita ferisce con una lametta 4 avversari : Ha ferito in campo quattro avversari con una lametta , sarà questo il solo motivo per cui Mansur Calar sarà ricordato negli album calcistici. Il protagonista di uno dei gesti più anti sportivi di ...

ferisce alla gola con un coltello 14enne invitato alla sua festa di compleanno : Durante la sua festa di compleanno, sembra a base di alcolici e stupefacenti, ieri sera a Vizzini un ventenne ha sferrato un colpo di coltello al collo di uno dei suoi invitati, un ragazzo di 14...

Incidenti sul lavoro - scivola con il trattore nel dirupo : contadino si ferisce gravemente : BRESSANONE . Nella frazione di Bressanone di Eores verso le ore 13 si è verificato un grave incidente con un trattore che si è capovolto. Il guidatore, un contadino del posto, è rimasto incastrato fra ...

Martina preferisce Renzi a Richetti : gelo tra i due alleati nel congresso Pd : Continua il gelo tra Maurizio Martina e Matteo Richetti. Martina era atteso, alle 18.30, al Palazzo Europa a Modena per un'iniziativa, in vista delle primarie di domenica prossima, insieme a Matteo Richetti, uno dei suoi grandi sostenitori. L'iniziativa, programmata da tempo, arriva dopo lo sfogo, uscito nei giorni scorsi, nel quale Richetti riservava parole non dolcissime nei confronti del candidato alla segreteria. Per questo ci si attendeva ...