ilmattino

(Di venerdì 29 marzo 2019) Anm,scatenate. Stasera alle 21,50 una violentaha frantumato i vetri laterali del bus 180 mentre era in corsa in via Arcangelo Ghisleri zona. Il conducente è stato ...

minformonline : Questa sera si è verificato a Scampia quartiere di Secondigliano, l'ennesimo assalto ad un bus di linea dell'Anm. U… - MattinoBn : Scampia, sassaiola contro bus Anm: le babygang tornano a colpire - MattinoSalerno : Scampia, sassaiola contro bus Anm: le babygang tornano a colpire -