Rogo rifiuti | Raggi chiede l' esercito

Rogo all'impianto di rifiuti a Roma : la Procura indaga per incendio colposo : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'incendio del Tmb di Rocca Cencia avvenuto nella tarda serata di domenica Nel fascicolo si ipotizza, al momento, il reato di incendio colposo. In nottata il pm Carlo Villani si è recato nell'impianto per effettuare un primo sopralluogo.A piazzale Clodio è avviata da tempo una indagine sull'incendio al Tmb Salario avvenuto l'11 dicembre scorso. Anche in questo ...

Roma - ancora un Rogo in un impianto di trattamento rifiuti : Nella notte un vasto incendio è divampato all'interno dell'impianto per il trattamento dei rifiuti di Rocca Cencia, nella periferia est di Roma. Ha preso fuoco un capannone di circa 2000 metri ...

Rifiuti a Roma - ancora un Rogo in un impianto di trattamento : brucia quello di Rocca Cencia : E' l'ultimo di proprietà dell'Ama, la municipalizzata dei Rifiuti cittadina, dopo l'incendio che a dicembre distrusse l'altro centro Tmb al Salario. "Aria irrespirabile". Raggi: "Se è un attacco devono sapere che non ci piegheremo"

Roma - Rogo a impianto smaltimento rifiuti di Rocca Cencia. Amministratore Ama : “Inverosimile autocombustione” : Un altro incendio ha colpito un impianto di smaltimento rifiuti a Roma. Stavolta l’entità del rogo è stata decisamente inferiore rispetto a quello che l’11 dicembre scorso ha distrutto il tmb di Salario. Ma ora il tmb “gemello” di Rocca Cencia, l’altro impianto di proprietà della municipalizzata Ama, rischia la chiusura “per qualche giorno”, almeno finché non verranno accertati eventuali danni ai macchinari e, soprattutto, le cause ...

Terra fuochi - Rogo in azienda rifiuti : ANSA, - CASERTA, 7 MAR - Un incendio è divampato nella notte a Villa Literno, nel Casertano, nella cosiddetta Terra dei fuochi, nel piazzale di un'azienda che tratta rifiuti, la Be.Ma. Sul posto sono ...

Indagine Dda su Rogo area Milano : 12 arresti per traffico rifiuti

Milano - 15 arresti per traffico illecito di rifiuti dopo Rogo del deposito a Bovisasca. Un arrestato diceva : “Faremo il botto” : “Tutto bene, faremo il botto”. Così diceva uno degli arrestati qualche giorno prima dell’incendio in un deposito di 13mila metri cubi avvenuto lo scorso 14 ottobre a Milano, che per l’accusa sarebbe servito per “smaltire illegalmente” i rifiuti. Mercoledì mattina la polizia ha eseguito in diverse regioni un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, di cui 8 in carcere, 4 agli arresti domiciliari e ...

Rifiuti - Rogo a Milano : 15 ordinanze di custodia cautelare : Per giorni aria irrespirabili a Milano - Durante l'incendio dal sito di stoccaggio si sollevò una colonna di fumo nera visibile da chilometri, e per molti giorni a seguire l'aria fu irrespirabile ...