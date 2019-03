Napoli | nel fine settimana ci saranno Elisa in concerto e la Maratona per Telethon

Napoli - anche CR7 nel presepe : Napoli, 29 MAR - Dopo Edinson Cavani, Slatan Ibrahimovic, Francesco Totti, Alessandro Del Piero Mario Balotelli e Lorenzo Insigne, anche Cristiano Ronaldo entra a far parte della lista dei top player ...

Napoli - anche CR7 nel presepe : ANSA, - Napoli, 29 MAR - Dopo Edinson Cavani, Slatan Ibrahimovic, Francesco Totti, Alessandro Del Piero Mario Balotelli e Lorenzo Insigne, anche Cristiano Ronaldo entra a far parte della lista dei top ...

Calcio - Serie A 2019 : impegno contro l’Empoli per la Juventus nella 29^a giornata - spicca il big match Roma-Napoli : La Serie A di Calcio 2019 è giunta alla sua giornata numero 29, che tra le altre sfide vedrà la Juventus capolista affrontare un Empoli a caccia di punti per allontanarsi dalla zona rossa, distante appena un punto. Un impegno agevole solo sulla carta per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, poichè i toscani si sono dimostrati squadra arcigna per tutti, grazie anche alle reti del bomber Caputo. Più difficile invece la sfida del Napoli, ...

Napoli - il piromane del centro storico colpisce ancora nella notte - intervenuti i pompieri : ancora un episodio di cronaca nera nel napoletano. Nel corso della nottata tra mercoledì 27 e giovedì 28 marzo, è divampato un incendio di elevata portata nel cuore del centro storico di Napoli. Più precisamente a Via Bellini, nella strada che si interseca con Via Toledo. Ad aver suscitato l'interesse dei molti passanti di passaggio e delle autorità sono state le fiamme che hanno letteralmente polverizzato una serie di 5 scooter parcheggiati a ...

Napoli - stupro nella stazione della Circum : scarcerato anche il secondo uomo : scarcerato anche il secondo dei tre indagati per lo stupro nella atazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano. Lo ha deciso il tribunale del riesame. Torna quindi libero il 19enne Antonio...

Le terme fantasma della sorella di Cesaro nel cuore di Napoli : L'idea è affascinante e ambiziosa, far rinascere lo stabilimento termale Gauthier che nella Napoli d'un tempo erano il vanto di Chiaia. La Regione Campania lo finanzia con due milioni di euro ...

Insigne - re di Napoli all'Olimpico : il ritorno nel suo stadio preferito : Insigne domenica ci sarà, quella di Roma contro i giallorossi è una delle partite dove fa la differenza, come l'anno scorso quando segnò il gol decisivo. O meglio l'Olimpico è uno degli stadi dove è ...

Napoli - morte nel cantiere di via Marina : uomo travolto e ucciso dal camion in retromarcia : travolto e ucciso dal camion. Un uomo è stato investito in via Amerigo Vespucci, all'altezza del parco della Marinella, poco dopo le 16. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i...

Contraffazione Made in Italy nel mondo : i rimedi all'incontro presso la Marina Militare di Napoli : Napoli . Comparto trainante del'economia italiana, il settore alimentare è capace di offrire al consumatore prodotti competitivi e garantiti in termini di sicurezza, gusto e qualità, rispondendo alle esigenze del mercato in continua ...

Napoli - sciame sismico lunedì sul Vesuvio : 30 scosse nel giro di un'ora : Continua imperterrita a tremare la terra nelle zone della città di Napoli e in particolare in quella del vulcano Vesuvio, dove nelle scorse ore si sono registrate ben trenta scosse di terremoto. Uno sciame sismico che, però, non ha riportato alcuna conseguenza in quanto tutte di lieve entità che si sono susseguite nel giro di un'ora provocando quantomeno un po' di apprensione tra i residenti della zona. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il ...

Napoli - crolla pavimento nella chiesa degli Incurabili/ Video - garage sotto la navata : Napoli, crolla il pavimento nella chiesa degli Incurabili: danni ma per fortuna nessun ferito, Video. E sotto c'è un garage adibito ad uso privato

Orrore nel cuore di Napoli : donna trovata morta in casa - legata e imbavagliata : trovata senza vita nella sua abitazione a Sant'Erasmo: il corpo della donna, 76 anni, è stato ritrovato legato e imbavagliato, la casa era soqquadro.

Ex Fnac - lavoratori ancora nel limbo. Napoli emblema della storia infinita tra fallimenti - inchieste e 4 passaggi societari : A Napoli li chiamano quelli ‘buttati fuori a Natale’, a Milano hanno trascorso la loro vita lavorativa dovendosi continuamente riciclare per conservare il posto di lavoro nel prestigioso palazzo di via Torino, definito da molti ‘maledetto’ prima del recente arrivo di Primark. Sono i lavoratori dell’ex Fnac, azienda francese specializzata nella vendita di prodotti elettronici, libri e musica che in Italia sbarcò nel 2000, inaugurando ...

Napoli : crollo nella Chiesa Santa Maria del Popolo degli Incurabili [FOTO] : Alle prime luci dell’alba, nella Chiesa Santa Maria del Popolo degli Incurabili (anno 1530) di Napoli si è registrato il crollo di una volta di sostegno del pavimento retrostante l’altare maggiore. Il crollo ha provocato anche un cedimento che ha interessato la tomba di Maria D’Ayerba (co-fondatrice dell’Ospedale degli Incurabili) e parte del coro ligneo. Problemi si sono registrati anche in un locale sottostante adibito a garage ad uso privato. ...