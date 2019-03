Napoli | Milik | «Juve favorita con l' Ajax | ma ad Amsterdam sarà difficile»

Allenamento Napoli - rientrati Mertens - Milik (in anticipo) - Luperto e Meret : Il report del Calcio Napoli Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica 31 marzo all’Olimpico per la 29esima giornata di Serie A (ore 15). Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Meret, Luperto, Mertens e Milik (in anticipo sul programma). La squadra ha svolto attivazione in avvio con l’ausilio di ostacoli bassi. Successivamente esercizi finalizzati allo ...

Napoli - Milik migliora dopo il virus con la Polonia. Fabian a parte - Insigne punta la Roma : Gli impegni delle Nazionali sono ormai in archivio, per il Napoli è nuovamente tempo di pensare al campionato. Più di qualche preoccupazione nell'ultimo periodo per Carlo Ancelotti, che ha dovuto fare ...

Serie A Napoli - Milik rientra in anticipo. Differenziato per Ruiz : Napoli - Allenamento del mattino per il Napoli . La squadra di Ancelotti lavora in vista del prossimo match di campionato, la gara dell'Olimpico contro la Roma in programma domenica 31 e valevole per ...

Milik re di Napoli - sfida Messi sulle punizioni : Stasera contro l'Austria a Vienna probabilmente sarà titolare nella Polonia. Piccole-grandi rivincite di Arek Milik, che spinge verso la panchina il milanista Piatek. Cosa è cambiato, nella testa ...

Napoli - il club chiarisce 'Milik stima Mertens - ma non lo ha proposto capitano' : Napoli - Malinteso chiarito. Arkadiusz Milik ha grande stima di Dries Mertens, ma non lo ha mai proposto come capitano azzurro al posto di Lorenzo Insigne. Il polacco considera il belga un amico e non ...

Il Napoli sulle parole di Milik precisa la posizione del polacco : Dopo le parole rilasciate da Milik al portale polacco Foot Truck, il Napoli ha voluto fare una precisazione via Twitter. 'Arek, fortemente perplesso per come spesso, troppo spesso, interviste in ...

Il Napoli : «Milik sorpreso dalle traduzioni dal polacco. Mai detto che Mertens merita la fascia di Insigne» : La rettifica Le parole di Arkadiusz Milik a Foot Truck sono state tradotte erroneamente. Il Napoli ha così pubblicato due tweet per riportare l’esatta traduzione delle dichiarazioni rilasciate dal centravanti polacco del Napoli. “Il nostro Milik, fortemente perplesso per come spesso, troppo spesso, interviste in polacco vengano mal tradotte, ci tiene a sottolineare di non aver MAI detto che Mertens merita la fascia di capitano ...

Milik racconta l’allegria del Napoli : «Mertens porta sempre regali» : Dal ritiro della Nazionale polacca l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik ha parlato ai colleghi di Foot Truck in una lunga intervista in cui ha elogiato i suoi compagni di reparto soffermandosi su Mertens: “È veramente un ragazzo buonissimo. Quando vede il nostro magazziniere Tommaso, gli chiede sempre come sta, non è una cosa che si fa per forza. Ogni tanto compra un regalino a qualcuno. Quando sono arrivato era anche la prima ...

Napoli - Milik sicuro : “Mertens meriterebbe la fascia di capitano. Insigne? Mi salta addosso - ma non me ne accorgo” : L’attaccante polacco ha parlato dei suoi compagni d’attacco nel Napoli, esprimendo parole d’elogio sia per Mertens che per Insigne Una stagione eccellente quella di Arek Milik, capace di mettere a segno già diciotto gol in tutte le competizioni grazie soprattutto ai propri compagni di reparto. LaPresse/Ciro Sarpa Gli assist di Mertens ed Insigne infatti sono oro per l’attaccante polacco che, intervistato ai ...

Napoli - Milik sesto miglior bomber d'Europa : Il Corriere dello Sport analizza il momento di Arkadiusz Milik , ancora in gol contro l' Udinese nell'ultima partita del campionato di Serie A. Il rapporto tra minuti segnati e gol segnati dal polacco è al top in ...

Napoli - Milik in posa con la maglia della Polonia vintage : Napoli - Milik è pronto a trascinare la Polonia nelle due sfide di qualificazione ai Mondiali contro Austria e Lettonia . L'attaccante del Napoli , che ha segnato il gol del 3-2 contro l'Udinese, è in ...

Highlights Napoli-Udinese 4-2 : VIDEO - gol e sintesi. Decisivi nella ripresa Milik e Mertens : Il Napoli va sul doppio vantaggio, si fa riprendere dall’Udinese, ma nella ripresa porta a casa i tre punti nel posticipo pomeridiano del 28° turno della Serie A di calcio: Younes e Callejon portano avanti la truppa di Ancelotti, ma Lasagna e Fofana la riprendono prima dell’intervallo. nella ripresa decisive le reti di Milik e Mertens. Highlights Napoli-Udinese 4-2 IL VANTAGGIO DI YOUNES #Napoli 1:0 #Udinese | #SerieA | Day 28 | ...

Napoli-Udinese 3-2 - diretta live : di nuovo avanti il Napoli con Milik : 56′ – Torna di nuovo in vantaggio il Napoli: su angolo, Milik salta da fermo e batte il portiere. 53′ – Prima occasione della ripresa, Allan tira sopra la traversa. 46′ – Inizia la ripresa. 51′ – Dopo 6 minuti di recupero, finisce un primo tempo in cui è accaduto di tutto: quattro gol e tanta paura per l’infortunio ad Ospina. 40′ – Paura per Ospina che si accascia a terra. ...

Live Napoli-Udinese 3-2 Milik di testa su angolo : è gol : Il Napoli torna nel proprio stadio dopo la non del tutto positiva trasferta di Sassuolo ed ospita l'Udinese alle ore 18. Gli azzurri hanno bisogno dei 3 punti per non cedere a quello che potrebbe...