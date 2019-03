Napoli | il day after delle nozze trash tra il neomelodico Tony Colombo e la vedova del

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019)Il daydei festeggiamenti che hanno tenuto in ostaggioper il matrimonioin stile Casamonica tra ile ladel boss di Secondigliano Tina Rispoli, si apre con una domanda: come è possibile che tutto questo sia potuto accadere? Non poteva essere impedito prima? L’assessore alla Polizia Locale Alessandra Clemente ha fatto capire di essersi accorta della festa di ‘addio al celibato’ di lunedì notte, piazza del Plebiscito requisita per un miniconcerto con tanto di luci, microfoni e palchetto e ospiti in limousine, soltanto ieri pomeriggio grazie alla visione di alcuni filmati sui social network. “Ci era stato solo comunicato un flash mob, tale comunicazione era stata inviata dagli organizzatori anche agli altri uffici preposti” ha precisato Clemente in una nota che annuncia una raffica di sanzioni per gli eccessi di ...

