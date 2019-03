Moto3 | GP Argentina 2019 | risultati e classifica prove libere 2 Jaime Masià al comando

LIVE Moto3 - GP Argentina 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’ Argentina 2019 , seconda tappa stagionale del Mondiale Moto3 . Dopo l’avvincente esordio nel deserto del Qatar, in cui il nipponico Kaito Toba si è imposto in volata sull’azzurro Lorenzo Dalla Porta, il circus si trasferisce sul tracciato di Termas de Rio Hondo per il secondo appuntamento di un Campionato che si sta profilando molto ...

Moto3 - GP Argentina 2019 : Romano Fenati a caccia del riscatto dopo un avvio deludente - numerosi i candidati al successo : Secondo appuntamento stagionale in vista per il Motomondiale, che si trasferisce a Termas de Rio Hondo dal 29 al 31 marzo per il Gran Premio d’Argentina 2019. Come di consueto ci si attende grande spettacolo in Moto3 dopo una gara d’esordio avvincente e al cardiopalma vinta a sorpresa dal nipponico Kaito Toba in volata davanti all’italiano Lorenzo Dalla Porta e allo spagnolo Aron Canet. Nel deserto del Qatar ha regnato un ...