Morto Daniil | il bimbo di 11 mesi caduto nella pentola dell' acqua bollente mentre faceva

È Morto Daniil - il bimbo caduto nella pentola dell’acqua bollente mentre stava per fare il bagno : Non ce l'ha fatta Daniil Chernenko, il bambino di 1 anno scivolato in una pentola di acqua bollente mentre la mamma gli preparava il bagnetto. È morto dopo 11 giorni in ospedale, dove era già arrivato in condizioni critiche con ustioni sull'80 per cento del corpo: "Non riuscirò mai a perdonare me stessa per quanto è successo". stava facendo il bagnetto al figlio quando il bimno è caduto nella pentola dell'acqua bollente. Il piccolo ...