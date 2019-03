Middle East Now | tutto il Medio Oriente che non ti aspetti

Middle East Now - dal 2 al 7 aprile il Medio Oriente Contemporaneo tra cinema - arte - spettacoli e cibo : La 10ª edizione di Middle East NOW porta in scena a Firenze dal 2 al 7 aprile 2019 il Medio Oriente Contemporaneo con un ricco programma di cinema , documentari, arte , musica, teatro, incontri, ...

Lamborghini Super Trofeo 2019 : tori scatenati nel Middle East [FOTO] : L’edizione 2019 del Campionato monomarca della Casa del Toro si apre con un Middle East tutto nuovo Nuovo format e presenze da record per il Lamborghini Super Trofeo Middle East, che per il terzo anno apre la stagione del campionato monomarca di Sant’Agata Bolognese, giunto all’undicesima edizione. Due round, con i weekend di gara strutturati su un inedito programma da tre gare ognuno, per cui sono previste in griglia 20 ...