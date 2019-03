ilfogliettone

(Di venerdì 29 marzo 2019) "Procurarsi un'arma da fuoco, nel nostro Paese, non e' un'operazione molto semplice, almeno per chi vuole farlo nel rispetto delle norme vigenti". Dopo la legittima- approvata al Senato - lalancia una nuova proposta presentata con questa premessa. Circa 70 deputati hanno firmato una pdl (la prima firma e' della deputata Vanessa Cattoi) per "piu'l'iter per acquistare un'arma destinata alla". Come? "Aumentando da 7,5 a 15 joule il discrimine tra lecomuni da sparo e quelle per le quali non e' necessario il porto d'". In Italia infatti e' possibile detenere un'arma anche senza avere il porto d'ma per essere a libera vendita deve avere una potenza inferiore ai 7,5 joule (l'unita' di misura, che serve anche a misurare l'energia cinetica sviluppata dal proiettile al momento dell'impatto). Al di sopra di quel limite (in Francia e' ...

Ettore_Rosato : La Lega presenta proposta di legge per rendere adottabili i feti. Un obbrobrio contro le donne, la legge 194 e la m… - TNannicini : Un governo ombra aperto a personalità e soggetti fuori dal Pd per rendere concreta e credibile l’alternativa al gov… - ilfogliettone : Lega, rendere più agevole l'acquisto di armi per difesa personale - -