«Gomorra 4» | la nuova vita di Genny Savastano

Gomorra 4 : episodi nuova stagione in uscita su Sky Atlantic dal 29 marzo : La quarta stagione di Gomorra - La Serie sta per cominciare. L’appuntamento con i primi due episodi sarà fissato per venerdì 29 marzo 2019. C’è grande attesa per la serie tv, che ripartirà da uno degli eventi che più hanno sconvolto i telespettatori, ovvero, la morte di Ciro. Nei 12 episodi della quarta stagione non vedremo più l’Immortale, affondato in mare dopo l’uccisione per mano del suo amico Genny, che non lo avrà più al suo fianco. I ...