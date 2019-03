Calcio - Europa League 2019 : pugno duro della UEFA contro la Lazio - settore chiuso per razzismo : Come ampiamente previsto, il pugno duro della UEFA è arrivato forte e puntuale nei confronti della Lazio. I fatti fanno riferimento al match di ritorno dei sedicesimi di finale della Europa League 2018/19 del 20 febbraio scorso, quando i bianco-celesti erano di scena allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia. La serata finì male sotto ogni punto di vista. Gli spagnoli, infatti, passarono il turno senza troppi patemi, mentre il peggio si ...

Lazio - Europa League. Uefa dura : curva chiusa un turno - Marusic out 3 giornate : Mentre Radu è sempre più vicino al recupero, il dubbio più forte nella Lazio verso la trasferta contro l'Inter si sposta in attacco. E riguarda il ruolo di spalla di Immobile: le prove di questo ...

Sconcerti a RMC : «Il Napoli è la squadra più forte in Europa League» : Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport nel corso del Live Show: Insigne e Chiesa? «Potranno dare tanto a questa Italia, anche se costringeranno Mancini a cambiare qualcosa. Sono due giocatori di livello internazionale, se vuoi crescere non puoi fare a meno di questi giocatori» La Juventus in Champions e le condizioni di CR7? «Spero che il portoghese possa esserci con l’Ajax, ma con gli infortuni muscolari non si ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : tutto pronto a Torino. L’Italia cerca il pass per la Super Final di World League : Sta per scattare a Torino la Final Six dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile: la manifestazione sarà presentata oggi alle ore 12.00 presso la Sala Colonne del Comune del capoluogo piemontese. La tre giorni di gare, da domani al 31 marzo, si terrà al Palazzo del Nuoto, ma verranno presentati anche i Campionati Assoluti Open di tuffi, che si terranno sempre fino a domenica alla Piscina Monumentale. Importanti gli interventi odierni del ...

Europa League in diretta streaming o in TV. Dove vederla : Europa League in diretta streaming o in TV. Dove vederla diretta Europa League in streaming e TV, Dove si vede La UEFA Europa League, giunta alla 48a edizione (la 10a con la formula attuale) è iniziata il 26 Giugno 2018 con la fase preliminare e si concluderà il 29 Maggio 2019 con la finale di Baku, Azerbaigian. Quest’anno 190 squadre al via, appartenenti a 55 federazioni. Per l’Italia, sicure partecipanti alla fase a gironi sono ...

Finale Europa League 2019 : data e stadio - ecco dove si gioca : Finale Europa League 2019: data e stadio, ecco dove si gioca Europa League 2019: la Finale Sarà lo stadio Olimpico di Baku, in Azerbaijan, a ospitare la Finale di Europa League 2018-19. Il 29 Maggio 2019 si terrà infatti nella “Terra del Fuoco” l’ atto Finale di una competizione iniziata il 26 Giugno 2018. All’ atto del sorteggio della fase a gironi ne è stata svelata l’ identità. Il trofeo UEFA è infatti circondato dagli edifici simbolo ...

Napoli – Dal gap con la Juventus alla scaramanzia per l’Europa League - De Laurentiis sincero : “se avessi un altro fatturato vincerei sempre” : A tutto De Laurentiis: dall’avversaria trovata per i quarti di finale di Europa League al gap con la Juventus “Sarebbe stato più facile affrontare altre squadre che sono andate ad altre nostre rivali“. Lo dice il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in merito al sorteggio dei quarti di finale di Europa League che ha opposto agli azzurri l’Arsenal. FRANCK FIFE / AFP “Io credo che Ancelotti sappia ...

Volley - le squadre italiane qualificate in Europa. Chi giocherà la Champions League e le altre Coppe nel 2019-2020? : Si è conclusa la regular season della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Nel weekend incominceranno i playoff che assegneranno lo scudetto, Perugia si presenterà con i favori del pronostico per difendere il titolo conquistato lo scorso anno ma i Campioni d’Italia dovranno stare attenti ad avversari importanti come Trento e Civitanova. Non andranno sottovalutate Modena che potrebbe risvegliarsi nel momento clou ...

Europa League - Arsenal-Napoli : partita in tv in chiaro su TV8 l’11 aprile : Il Napoli affronterà l’Arsenal nei quarti di finale dell’Europa League. Il match d’andata verrà disputato l’11 aprile 2019 alle ore 21:00. C’è grande attesa per questa partita, che porrà di fronte due squadre candidate al successo finale. Gli azzurri hanno eliminato precedentemente il Salisburgo, mentre i Gunners si sono sbarazzati, non senza faticare, del Rennes. I tifosi partenopei avranno occasione di vedere la partita in tv su Sky, ma anche ...

