Dario Argento | “Benigni ai David? Sembrava una caricatura E’ apparso saltellando ed è

(Di venerdì 29 marzo 2019), dopo la vittoria di undi Donatello Speciale, si è lasciato andare nel corso di un’intervista a Un giorno da pecora, il programma di Radio 1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Nel suo mirino è finito, a sorpresa, Roberto Benigni, anche lui presente all’evento in onda su Rai1: “Aiieri ha fatto la solita pagliacciata, non mi è piaciuto per niente.ladi Benigni, èe poi è subito sparito”.Il regista non ha risparmiato nemmeno la serata e la scelta di alcuni premi: “E’ stato un po’ noioso, i premi andavano tutti a Dogman. Io non l’ho visto perché c’era violenza sui cani, sono molto sensibile su questi animali, li amo. ‘Sulla mia pelle’ ne avrebbe meritato qualcuno in più e ‘Dogman’, forse, ne ha ricevuti troppi”. Durante l’evento ...

