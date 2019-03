Borsa | Milano chiude in rialzo | +0 | 97%

Borsa : Europa sale - Milano +0 - 25% : Milano, 29 MAR - Borse europee positive, insieme ai futures Usa, per effetto dell'ottimismo scatenato dalla ripresa dei negoziati tra Usa e Cina sui dazi, alla luce anche delle ultime aperture di ...

IPO Borsa Milano 2019 : azioni Nexi in quotazione dal 16 aprile 2019 : Nel comunicare che ...

Borsa Italiana oggi - Milano in positivo. Spread in rialzo : ... che potrebbe sostenere l'attività dell'economia. A Shanghai l'indice ha segnato un rialzo del 3,2%, a Shenzhen il 3,38%. Più contenuto il rialzo di Hang Seng , +0,0%, così pure quello di Tokyo , +0,...

Borsa Italiana oggi - Milano chiude in calo. Spread sopra i 250 punti : BORSE ASIATICHE - Le Borse asiatiche chiudono in calo in scia con la contrazione del mercato azionario Usa e con i timori degli investitori per un rallentamento dell'economia. In netto ribasso Tokyo ,...

Borsa : Europa lima rialzo - giù Milano : ANSA, - Milano, 28 MAR - Le Borse europee limano i rialzi dopo il calo del sentimento economico, con i dati peggiori in Germania e Olanda mentre l'Italia è stabile. Nel Regno Unito resta lo stallo ...

Borsa Italiana oggi - Milano in calo. Sale lo spread : BORSE ASIATICHE - Le Borse asiatiche chiudono in calo in scia con la contrazione del mercato azionario Usa e con i timori degli investitori per un rallentamento dell'economia. In netto ribasso Tokyo ,...

La Borsa di Milano apre in calo. L'indice principale Ftse Mib cede lo 0,14% a 21.165 punti. 28 marzo 2019

Borsa Italiana oggi - Milano rallenta. Spread in lieve rialzo : Per questo motivo "la nostra politica monetaria rimarrà accomodante e risponderà a qualsiasi cambiamento nelle prospettive d'inflazione". Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi durante una ...

Borsa Italiana oggi - Milano accelera con le banche. Spread in lieve rialzo : BORSE ASIATICHE - Chiusura in netto rialzo per le Borse di Hong Kong e Shanghai che hanno ignorato il persistente nervosismo sull'andamento dell'economia globale, mentre gli investitori hanno rivolto ...

Borsa Milano in lieve calo - bene Fca - banche positive : ... fino a quel momento ben intonato, dopo un allargamento dello spread, secondo un trader dovuto al previsto peggioramento delle stime governative sull'economia nel prossimo Def. ** A guidare il FTSE ...

Borsa Italiana oggi - Milano in lieve rialzo. Spread stabile : BORSE ASIATICHE - Seduta incerta per le Borse asiatiche, strette tra i timori di frenata dell'economia mondiale e l'attesa di un cambio di passo da parte delle banche centrali. In lieve flessione le ...

Borsa Milano apre in rialzo - brilla Fiat - positive le banche : ...56 +1,47% 192.556,41 Volumi 155 mln Piazza Affari timidamente positiva nella mattinata, in linea con le altre borse europee, condizionate anche dall'incertezza sull'andamento dell'economia ...

La Borsa di Milano, +0,38%, chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei. L'attenzione degli investitori resta sempre concentrata sulla crescita globale e sugli ...

Borsa - Europa respira dopo due sedute in calo - Milano +0 - 38% : ...38 per cento dell'indice Ftse-Mib, in un quadro dei mercati europei in recupero dopo due sedute consecutive di ribassi, apparentemente legati ai crescenti segali di indebolimento dell'economia ...