Manchester United | fiducia a Solskjaer | contratto di tre anni

(Di giovedì 28 marzo 2019) Rinnovataal tecnico che sta conseguendo ottimi risultati sulla panchina del. L'ex attaccante Ole Gunnar, dopo aver sostituito Mourinho sulla panchina dei red devils, gode adesso dell'assoluta stima della società.Tramite una nota ufficiale infatti, gli inglesi comunicano di aver prolungato ildel tecnico per altri tre. Ecco la parte iniziale del testo: "Ilannuncia che l'attuale allenatore e ex attaccante, Ole Gunnar, è stato nominato direttore a tempo pieno del club con untriennale".

