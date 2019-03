Grillo | Salvini è un bluff Toninelli? Ha leggera sindrome di Asperger

Grillo a San Marino : "Salvini è un bluff - Di Maio è una garanzia ancora senza avviso. Toninelli ha una leggera sindrome di Asperger" : Grillo contro tutti: contro Salvini, Di Maio e Toninelli. E il suo show a San Marino presta il fianco alle critiche per un paio di battute di dubbio gusto. In particolare il comico si scaglia contro il ministro delle Infrastrutture, oggetto di critiche nelle ultime settimane: " È ingenuo, una persona straordinaria. Ha una leggera sindrome di Asperger", riportano sia Corriere della Sera che Repubblica. Aggiungendo: "Ma ce l'abbiamo un po' ...

Famiglia - Salvini 'Andrò a Verona'. Di Maio 'Decisione sua'. Grillo 'Totalmente distante' : Politica Cerrelli, il segretario della Lega di Crotone e ultrà della Famiglia di ALBERTO CUSTODERO 'Io per prima - ha detto ancora la ministra - sono una fan accanita della Famiglia, ma non deve ...

Congresso mondiale delle famiglie a Verona. Salvini ci sarà - Grillo no : Matteo Salvini andrà al Congresso mondiale delle famiglie a Verona. Lo conferma con un "sì" secco ai cronisti che gli chiedevano se avrebbe partecipato al controverso forum al termine di una conferenza stampa a Montecitorio. Sarà all'ombra dell'Arena, non alle manifestazioni del "Fridays for future" serie di marce sulle tematiche ambientali."Io faccio il ministro dell'Interno - ha detto il vicepremier - e domani ho in ...

Grillo attacca Salvini : " Mago di Oz - a sua madre dissi : 'Signora perché non ha preso la pillola?!'" : "A Bari mi hanno dato da mangiare i ricci albanesi, è la globalizzazione ma cosa posso fare io". Così Grillo giustifica le sue contraddizioni rispetto alle contestazioni ricevute fuori dal Politeama Greco di Lecce, per la globalizzazione e per vendicarsi per Tap, Ilva e Xylella "ma è pazzesco che vi siete rifatti su di me" e fa intendere come se la Puglia gli avesse fatto mangiare per punizione ricci "stranieri" . "Ho preso per culo tutti i ...

Vaccini - Grillo replica a Salvini : "No proroga autocertificazioni - documenti entro 10 marzo" : Non ci sarà nessuna proroga per autocertificare le vaccinazioni a scuola e permettere così ai bambini, le cui famiglie non hanno ancora presentato la documentazione sulla profilassi, di continuare con la frequenza in classe.Fonti del ministero della Salute spiegano che "nessun provvedimento" urgente in tal senso sarà preso. La precisazione arriva dopo l’invito del ministro dell'Interno Matteo Salvini alla titolare della Salute Giulia Grillo a ...

Salvini scrive a Grillo : "A scuola anche tutti i bambini non vaccinati" : I No-Vax tornano ancora prepotentemente protagonisti della politica italiana grazie al vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, che in queste ore ha scritto una lettera al Ministro della Salute Giulia Grillo per chiederle di mettersi al lavoro su un decreto legge che dovrebbe consentire a tutti i bambini non vaccinati di potersi recare a scuola senza alcun tipo di discriminazione.Il leader della Lega, ben consapevole di quanto i ...

Vaccini - Grillo a Salvini intento comune superare decreto Lorenzin : Ministro Salute, Giulia Grillo, su Vaccini: "L'intento comune e' di superare il decreto Lorenzin, che e' una legge che noi riteniamo importante".

Salvini chiede un decreto alla Grillo : "Chi non è vaccinato resti in classe" : A Reggio Calabria il ministro per la Salute risponde al collega leghista: "L'intento comune - dice - è di superare in Parlamento il decreto Lorenzin sui vaccini obbligatori, una legge che noi riteniamo abbia alcune importanti lacune".

