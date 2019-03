Germania | giovani napoletani morti in un incidente | erano zio e nipote

Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Purtroppo, ancora una volta, bisogna portare alla luce uno spiacevole evento, quello della morte di duepersone. L'episodio proviene direttamente dallama in realtà ci tocca da molto più vicino, perché le vittime sono originarie della provincia di Napoli, luogo dal quale sono state costrette ad andare via per trovare lavoro. Giuseppe Piscopo e Sharon Delle Cave, rispettivamente di trenta e ventuno anni, sono deceduti a seguito di unstradale avvenuto per le strade tedesche. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, i duezio e, entrambi originari del comune di Arzano. La giovane ragazza, emigrata in Irlanda dove lavorava in un locale era andata a trovare suo zio in terra tedesca, che invece lavorava all'interno di una pizzeria italiana nel Baden-Wurttemberg.Tragedia in: duemuoiono in un...

