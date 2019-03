Audi A1 2019 – Nuovo motore e prezzo ancora più basso per la piccola tedesca GALLERY

Analisi Auditel della serata di mercoledì 27 marzo 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 24% di share, con la linea del Tg5 che scorre sostanzialmente sotto la soglia del 20%. La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca l'8% di share. Le curve di Stasera Italia e di Otto e mezzo scorrono tra il 5 ed il 7% di share. L'access time vede la curva di ...

Analisi Auditel : La serata di lunedì 25 marzo 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre come sempre al comando arrivando a toccare la soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre sostanzialmente sotto la soglia del 20%. La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca l'8% di share. Le curve di Stasera Italia e di Otto e mezzo scorrono tra il 5 ed il 7% di share. L'access time vede ...

Audi RS6 2019 : ecco le foto spia della mostruosa sportiva dei quattro anelli [GALLERY] : A circa un anno dalla presentazione dell’ultima generazione di A6, la nuova versione sportiva, RS6, è stata immortalata durante i test di pre-produzione. Potremmo già vederla in anteprima al Salone di Francoforte di Settembre 2019, esclusivamente in versione station wagon, almeno per il momento La quinta generazione di Audi A6 ha fatto il suo debutto al pubblico al Salone di Ginevra 2018. Proposta nelle versioni berlina e station ...

Analisi Auditel : La serata di domenica 24 marzo 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre come sempre al comando arrivando sopra la soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre sostanzialmente sotto la linea del 20%. La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca l'8% di share. Le curve di Stasera Italia e di Non è Arena scorrono entrambe attorno al 5% di share. L'access time vede la ...

Analisi Auditel : La serata di sabato 23 marzo 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre come sempre al comando arrivando sopra la soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre sulla linea del 20%. La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca il 7% di share. Le curve di Stasera Italia e di Otto e mezzo scorrono entrambe attorno al 5% di share. L'access time vede la curva di ...

Tiro a segno - Europei 10 metri Osijek 2019 : Anna Korakaki spreca - KlAudia Bres trionfa nella pistola : E’ la polacca Klaudia Bres a trionfare nella terza finale di giornata degli Europei di Tiro a segno 10 metri in corso ad Osijek (Croazia), con la 24enne capace di conquistare la gara della pistola, al termine di una sfida molto avvincente con la greca Anna Korakaki. A partire meglio è proprio Bres, che supera quota 101 dopo le prime due sessioni, mentre due serie più tardi arriva il sorpasso del bronzo olimpico di Rio 2016 in questa ...

Analisi Auditel : La serata di venerdì 22 marzo 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre come sempre al comando fin verso la soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre sulla linea del 20%. La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca il 7% di share. Le curve di Stasera Italia e di Otto e mezzo scorrono fra il 5% della prima ed il 7-8% della seconda.L'access time vede la curva di ...

Umberto GAudino Amici 2019 : età - fidanzata e Instagram - chi è : Umberto Gaudino Amici 2019: età, fidanzata e Instagram, chi è Chi è Umberto Gaudino di Amici Umberto Gaudino è il ballerino ventottenne italiano che il 2 febbraio è entrato a far parte dei concorrenti della diciottesima edizione del talent show Amici. Gaudino è già apparso nel mondo televisivo, tra eventi sportivi e trasmissioni che hanno donato al giovane ballerino una certa notorietà in ambito nazionale ma anche internazionale. La ...

Perdona è il nuovo singolo di Anna Tatangelo da La fortuna sia con me dopo Sanremo 2019 (Audio e testo) : Il nuovo singolo di Anna Tatangelo è Perdona. L'artista di Sora è tornata in radio con un brano da La fortuna sia con me, album che ha rilasciato in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con Le nostre anime di notte e nel quale è apparsa in uno stato di grazia totale. Il testo porta la firma di Niccolò Verrienti, Giulia Capone e Carlo Verrienti ed è un invito a lasciarsi andare mettendo da parte l'orgoglio imparando ...

Analisi Auditel : La serata di giovedì 21 marzo 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre come sempre al comando fin verso la soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre poco sotto la linea del 20%. La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca il 7% di share. Le curve di Stasera Italia e di Otto e mezzo scorrono fra il 5% della prima ed il 7-8% della seconda.L'access time vede la ...

Analisi Auditel : La serata di mercoledì 20 marzo 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre come sempre al comando fin verso la soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre poco sopra la linea del 20%. La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca il 7% di share. Le curve di Stasera Italia e di Otto e mezzo scorrono fra il 5% della prima ed il 7% della seconda.L'access time vede la ...

Audi : dalla strada alle corse un 2.0 litri per il campionato DTM 2019 : Audi: dalla strada alle corse un 2.0 litri quattro cilindri turbocompresso per il campionato DTM 2019 A partire da quest’anno, le auto che partecipano al campinato DTM nella Classe 1 sono sottoposte a severi requisiti e restrizioni riguardanti il motore. Le normative DTM ora richiedono motori turbocompressi più moderni e più efficienti, con il limite di consumo che non deve superare i 95 chilogrammi di carburante all’ora. Ma i ...