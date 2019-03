All' Ateneo di Trieste la Biblioteca Vivente

Salvini invita Castaner | Il francese : "Vieni tu" |All'ateneo di Torino esposta la bandiera transalpina : Il ministro aspetta l'omologo "per un confronto". A stretto giro la risposta : "Sono pronto anche io ad accoglierlo".

Salvini invita a Roma l'omologo francese Castaner che replica : "Dialogo costante ma sia rispettoso"All'ateneo di Torino esposta la bandiera transalpina : Il vicepremier aspetta il francese "per un confronto". A stretto giro la risposta del ministro Castaner: "Sono pronto anche io ad accoglierlo". Di Maio: "Nessuna lite in corso".

