ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Innon sembrano rendersi conto del cambio di stagione, che si sta profilando. Non sembrano avvertirlo gli uomini di Curia fedeli al buon andamento della “macchina”, non sembrano avvertirlo i conservatori intenti solamente a delegittimare il pontefice, non sembrano avvertirlo in buona parte nemmeno quanti sono sinceramente a favore del processo di riforma. La novità è che nell’opinione pubblica si sta diffondendo un clima di disincanto per le svolte che non arrivano.E quando la “massa” – si tratti dei praticanti o dei simpatizzanti esterni all’istituzione ecclesiastica, ma favorevoli al pontefice – inizia a entrare in un mood di delusione e frustrazione, può riservare sorprese spiacevoli. Nelle realtà statuali secolari il disagio si sfoga attraverso i risultati elettorali. Nella dimensione di quello “Stato” particolare che è il mondo cattolico, fatto di un ...

TutteLeNotizie : Vaticano, le dimissioni delle donne dell’Osservatore romano ci devono far drizzare le… - Hombre_2_0 : RT @giure99: Lo strappo delle donne in Vaticano Lucetta Scaraffia spiega all'Huffpost le dimissioni di massa da 'Donne chiesa mondo'. Edito… - ilfattoblog : Vaticano, le dimissioni delle donne dell’Osservatore romano ci devono far drizzare le orecchie -