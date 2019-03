Uomini e Donne | tra Pamela e Stefano trionfa l' amore

Blastingnews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Lieto fine aper due dei protagonisti del trono over. Stiamo parlando diTorrese eBarretta che, nel corso della puntata appena registrata e non ancora andata in onda, hanno annunciato la decisione di voler lasciare la trasmissione insieme. Un'altra coppia, dunque, si è formata nel famoso programma in cui si cerca l'. Stando alle indiscrezioni trapelate dopo la registrazione di qualche giorno fa, la puntata si è aperta come di consueto con Gemma Galgani e le sue vicende. Successivamente Maria De Filippi è passata a due dei protagonisti più seguiti, Ida e Riccardo. Dopo il loro confronto, la conduttrice ha fatto sedere al centro dello studioche sono tornati per raccontare cosa è successo tra di loro dopo il lungo periodo di assenza dal programma. Inaspettatamente,ha svelato di aver deciso di dare una seconda possibilità a ...

