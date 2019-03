Tav | stop di Salvini al referendum | Non si può accorpare all' Election Day

"Non basta il governo per lo stop alla Tav - serve il Parlamento" : Renato Brunetta responsabile economico di Forza Italia chiede che Matteo Salvini stacchi la spina al governo: 'Sta al governo con l'unica forza politica che non la vuole. Sta prendendo in giro i suoi ...

Giorgetti : 'Non basta il governo per lo stop alla Tav - serve il Parlamento' : Renato Brunetta responsabile economico di Forza Italia chiede che Matteo Salvini stacchi la spina al governo: 'Sta al governo con l'unica forza politica che non la vuole. Sta prendendo in giro i suoi ...

Tav - Giorgetti : mai parlato di crisi - siamo responsabili |"Ma per lo stop serve un passaggio parlamentare" : "Non abbiamo mai parlato di crisi di governo: siamo una forza politica responsabile e siamo sempre stati disponibili a cedere qualcosa per il bene comune, così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio

La proposta di Aloisi per il centrodestra unito : "Se ci tengono a Poli con i fatti - stop a primarie e via al Tavolo allargato" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Di Maio : "Le infrastrutture si devono fare". Giorgetti : "Stop alla Tav? Serve voto del Parlamento" : Giorgetti: 'Mai parlato di crisi, siamo responsabili' 'Non abbiamo mai parlato di crisi di governo: siamo una forza politica responsabile e siamo sempre stati disponibili, come lo siamo oggi, a ...

Tav - Giorgetti : stop solo con voto Camere : 16.30 "Per fermare definitivamente la Tav serve un passaggio parlamentare", dice il sottosegretario della Lega Giorgetti su Rai3. "La procedura di gara prevede che per 6 mesi non ci siano obblighi per le parti. Poi bisogna vedere il negoziato" con Ue e Francia e in caso di modifiche "si andrebbe in Parlamento". "Siamo convinti che l'opera sfrondata delle parti non utili sia nell'interesse del Paese",spiega Giorgetti, e spera che il decreto ...

Giorgetti - Lega - : stop definitivo alla Tav solo con passaggio parlamentare : Roma, 10 mar., askanews, - 'Per fermare definitivamente la Tav serve un passaggio parlamentare, sovrano per queste decisioni'. Così il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo ...

Tav - Di Maio - M5S - rivendica lo stop : «Ma sugli altri cantieri cambiamo atteggiamento» : L'inizio di una fase due per il Movimento al governo e la voglia di ribaltare l'idea che i Cinque Stelle siano contro le infrastrutture. Una nuova immagine che permetta di sostenere i pentastellati, ...

Tav - Salvini : 'Lunedì partono i bandi - no a stop' | : Il ministro dell'Interno: l'opera non si può fermare, "conto che il buon senso prevalga". E sull'accusa che gli ha mosso Di Maio di essere "irresponsabile", ribatte: "No, sono coerente. E poi Luigi ...

Tav - ecco quanto costerebbe lo stop al progetto - Infografica Tgcom24 : Buia, Ance,: se Roma la ferma paga penali milionarie. I costi dello stop secondo la Relazione tecnico giuridica chiesta dal Ministero

Tav - Conte stoppa l’opera : “Non sono convinto che il progetto vada realizzato - ho forti dubbi” : Il premier Conte ha convocato una conferenza stampa a Palazzo Chigi, per spiegare come intende procedere per superare lo stallo del governo sulla Tav: "Non sono convinto che questo progetto vada realizzato, ho forti dubbi".Continua a leggere

Tav - Di Maio scrive ai M5s : "Blocco bandi o no in Aula per lo stop" | Lega : "Impensabile" : Il tavolo di confronto a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini, Toninelli e i tecnici si è concluso con un nulla di fatto. Forza Italia a Montecitorio ha chiesto al governo di riferire urgentemente in Aula sull'esito del vertice notturno. Di Maio: "Ci riproviamo oggi"

Tav - Di Maio scrive ai M5s : "Blocco bandi o no in Aula per lo stop" : Il tavolo di confronto a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini, Toninelli e i tecnici si è concluso con un nulla di fatto. Forza Italia a Montecitorio ha chiesto al governo di riferire urgentemente in Aula sull'esito del vertice notturno. Di Maio: "Ci riproviamo oggi"

Tav - Di Maio scrive ai M5s : "Blocco bandi o no in Aula per lo stop" : Il tavolo di confronto a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini, Toninelli e i tecnici si è concluso con un nulla di fatto. Forza Italia a Montecitorio ha chiesto al governo di riferire urgentemente in Aula sull'esito del vertice notturno. Di Maio: "Ci riproviamo oggi"