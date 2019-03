Serie A Napoli | Milik rientra in anticipo Differenziato per Ruiz

Serie A Napoli - De Laurentiis : «Vorrei Ancelotti a vita» : Napoli - "A vita sulla panchina del Napoli " . Intervenendo ad Amsterdam all'Assemblea generale dell'ECA, l'Associazione dei club europei, il presidente del Napoli De Laurentiis - parlando a Sky Sport - ha parlato del futuro di Carlo Ancelotti . "Lo vorrei qui a vita, come Ferguson a Manchester " , le parole del patron del Napoli. "Se ho preso un allenatore che ama la città, il nostro centro ...

Inter-Lazio e Roma-Napoli sono i big match della 29esima giornata di Serie A : Il 29mo turno di serie A prevede due gare di notevole interesse e cioè Inter-Lazio e Roma-Napoli, entrambe importanti per quanto riguarda la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e, dunque, la parte alta della classifica. Inter-Lazio si giocherà alle ore 20:30 del 31 marzo e sarà trasmessa da Sky, Sky Go (streaming) e, in radio, su Radio Uno Rai.

Pallanuoto - Serie A1 2019 : il Posillipo puntella il quarto posto. Per Savona - Quinto e Napoli punti pesanti per la salvezza : La 22ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto ha visto oggi importanti risultati per quanto concerne i play-off ed i play-out: il big match di giornata tra Ortigia e Posillipo va ai campani, che si impongono in trasferta per 5-9, puntellando il quarto posto. Restano comunque in piena zona Final Six anche i siracusani, che non vengono avvicinati dalla Florentia, sconfitta in casa per 9-18 dalla Pro Recco, e dalla Lazio, sconfitta per 20-4 dalla ...

Di Napoli pensa alla Serie C e vince la partita degli scontenti contro Amelia : ... che giorno dopo giorno trovano conferma, sono argomenti che fanno passare in secondo piano la cronaca di Latina - Lupa Roma 2-0. Il ritorno nei professionisti è l'unica prospettiva che può ...

Calcio - Serie A 2019 - 28ma giornata : derby della Madonnina all’Inter - sorride il Napoli : Le sfide odierne della 28ma giornata della Serie A di Calcio offrono molti spunti di riflessione: il piatto forte della tornata, il derby della Madonnina va all’Inter, che batte per 2-3 il Milan al termine di una sfida davvero incredibile con i nerazzurri per due volte avanti di due gol e per due volte vicini ad essere riacciuffati dai rossoneri. Spacca il match Vecino, nella ripresa raddoppia de Vrij. Accorcia Bakayoko, ma Lautaro ...

Serie A : Napoli-Udinese 4-2 - gli azzurri soffrono ma consolidano il 2° posto : All.: Nicola 6 Arbitro : Valeri Marcatori : 17' Younes, N,, 26' Younes, N,, 30' Lasagna, U,, 36' Fofana, U,, 12' st Milik, N,, 25' st Mertens, N, Ammoniti : Zielinski, N,, Sandro, U, LA CRONACA DEL ...

Posticipo Serie A - Napoli-Udinese 4-2 : 20.00 Torna al successo il Napoli che batte 4-2 l'Udinese ed è a -15 dalla Juve. Inizio scoppiettante al San Paolo: Napoli in vantaggio al 17' con Younes,all'esordio dal 1', su assist di Mertens. Belga protagonista anche nel raddoppio al 26': suo il cross per il gol al volo di Callejon. Reazione Udinese che prima accorcia al 30' con Lasagna, poi fa 2-2 con Fofana (36').A fine 1° tempo attimi di paura per il portiere Ospina (portato in ...

