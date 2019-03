Quagliarella gol ' anziani' | non sento età

Quagliarella e Kean : il vecchio e il bambino in gol nella stessa settimana : Moise Kean, classe 2000. Fabio Quagliarella, classe 1983. Uno appartiene alla generazione Z, l'altro a quella dei Millennials. Hanno segnato nella stessa settimana, fissando due record personali: Kean ...

Italia-Liechtenstein - Qualificazioni Europei 2020. Mancini : “Risultato scontato - bisognava fare gol”. Quagliarella : “Serata stupenda - non ho 36 anni” : L’Italia ha sconfitto il Liechtenstein per 6-0 nel match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020, gli azzurri hanno dominato un modesto avversario allo Stadio Tardini di Parma e hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva nel cammino verso la prossima rassegna continentale. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della Rai. ROBERTO Mancini: “Abbiamo preso bene la partita fin da ...

L'Italia gioca a tennis : sei gol al Liechtenstein - Quagliarella super : La cronaca, a cura della redazione, ---------------------------------------------------------- IL TABELLINO ITALIA, 4-3-3,: Sirigu; Mancini, Bonucci, 34' st Izzo,, Romagnoli, Spinazzola; Sensi, Jorginho, ...

VIDEO Italia-Liechtenstein 6-0 - Highlights - gol e sintesi Qualificazioni Europei 2020. Doppietta di Quagliarella - segna Kean : L’Italia ha sconfitto il Liechtenstein per 6-0 nel match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Gli azzurri si sono imposti con grande autorevolezza allo Stadio Tardini di Parma contro un avversario modesto che non incuteva particolari timori, la nostra Nazionale sale al comando del girone con due vittorie all’attivo. Sensi ha sbloccato il risultato con un bel colpo di testa al 17′, pochi minuti dopo è ...

Italia-Liechtenstein 6-0 - Qualificazioni Europei 2020 : azzurri spumeggianti - spettacolo e valanga di gol. Doppietta Quagliarella : L’Italia ha sconfitto il Liechtenstein per 6-0 nel match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020 e si conferma al comando del gruppo J, a quota sei punti con due lunghezze di vantaggio su Grecia e Bosnia Erzegovina che hanno pareggiato nello scontro diretto per 2-2. Allo Stadio Tardini di Parma gli azzurri non hanno avuto particolari problemi contro un avversario modesto e dominato nel primo tempo chiuso sul risultato di 4-0, i ...

Quagliarella - gol al Liechtenstein : diventa il bomber azzurro più anziano. La classifica : Con la doppietta al Liechtenstein Fabio Quagliarella, a 36 anni e 54 giorni, diventa il bomber più "anziano" ad aver segnato con la maglia azzurra. L'attaccante della Sampdoria riscrive la top 5 dei ...

Calcio - Fabio Quagliarella nella storia : il più anziano marcatore di sempre con la Nazionale Italiana. Gol contro il Liechtenstein : Fabio Quagliarella è diventato il più anziano calciatore a segnare un gol con la maglia della Nazionale Italiana. L’attaccante della Sampdoria è stato schierato titolare nella sfida contro il Liechtenstein valida per le qualificazioni agli Europei 2020 e ha timbrato il cartellino al 35′ segnando il Calcio di rigore che era stato concesso per un fallo di mano di Hasler: a 36 anni e 54 giorni il campano è tornato a marcare una rete con ...

Quagliarella con Kean il vecchio e il giovane per l'Italia da goleada : Dici Liechtenstein e pensi subito agli unici precedenti giocati nell'era Ventura. I due successi azzurri (4-0 a Vaduz nel novembre 2016, 5-0 a Udine nel giugno 2017) rappresentano gli ultimi risultati "rotondi" nella storia della nostra Nazionale che costarono caro al ct genovese, costretto a presentarsi - vanamente - a Madrid per vincere, visto che la Spagna aveva sommerso di gol gli uomini del principato.All'epoca non fu risolto il problema ...

Highlights Italia-Finlandia 2-0 - VIDEO - gol e sintesi. Kean trascinatore - Quagliarella entra e dà spettacolo : Buona la prima! L’Italia parte bene nelle qualificazioni agli Europei di calcio del 2020: ad Udine la Finlandia, prima avversaria degli azzurri, viene sconfitta per 2-0 con un gol per tempo. Vantaggio al 7′ di Barella, raddoppio al 74′ di Kean: è la quinta volta negli ultimi sei confronti tra le due squadre che finisce con questo punteggio in favore degli azzurri. Gran bella prova di Quagliarella, entrato nella ...

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FINLANDIA/ Quagliarella - esperienza e gol per la Nazionale : PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FINLANDIA, qualificazioni agli Europei 2020: quote e info del match. Le mosse dei due allenatori e gli schieramenti in campo a Udine oggi.

Quagliarella gol - manita Samp : 5-3 al Sassuolo : TORINO - Cinque gol per rilanciarsi verso le zone alte della classifica, trascinata dal suo bomber principe Quagliarella - fresco di convocazione in Nazionale - e da un reparto offensivo scintillante: ...

VIDEO Sassuolo-Sampdoria 3-5 - Highlights - gol e sintesi. Sagra del gol al Mapei Stadium - Quagliarella infinito : La Sampdoria ha sconfitto il Sassuolo per 5-3 nell’anticipo della 28^ giornata della Serie A. I blucerchiati si sono imposti al Mapei Stadium al termine di una partita infarcita di gol: i liguri volano sul 2-0 con Defrel e Quagliarella, Boga accorcia le distanze al 38′ ma un minuto più tardi Linetty allunga nuovamente. Praet chiude i conti al 46′, poi nel finale il botta e risposta tra Duncan e Gabbiadini cristallizza il ...