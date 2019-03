Maiale all’arrabbiata

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 27 marzo 2019)Ingredienti800 g di carne di(lonza, coppa, guanciale) – un dl di vino bianco – 100 g di olive toscane snocciolate – un limone – 2 peperoncini – 2 spicchi d’aglio – 2 cucchiaini di semi di finocchio – 3 foglie di alloro – olio – saleProcedimento 1) Tagliate la carne a pezzetti regolari e lasciateli marinare in frigorifero almeno per un’ora con il vino, il limone lavato e tagliato a rondelle e le foglie d’alloro. 2) Tritate l’aglio con i semi di finocchio, rosolateli in una padella con 4 cucchiai d’olio; aggiungete i peperoncini incisi nel senso della lunghezza e doratevi la carne scolata mescolando spesso. 3) Quando la carne risulta colorita uniformemente, bagnate con il vino della marinata, abbassate il fuoco e proseguite la cottura finché il vino risulta quasi ...