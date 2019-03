Kate Middleton sotto attacco | tutte le donne della duchessa

Dentro la «divisione» tra William-Kate Middleton e Harry-Meghan Markle : Il Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei ...

Kate Middleton gelosa - guerra e pace con Rose : Ora Basta. Anche la principesca e romantica Kate Middleton sa tirare fuori le unghie. Nei confronti della sua vicina di casa. Ex modella, ex amica ed ex frequentatrice della casa dei duchi di Cambridge nel Norfolk, quella che la stampa britannica ha ribattezzato come la “rural rival”, è Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley. I rumors vorrebbero Rose troppo vicina a William tanto da far ingelosire Kate al punto da bandirla dal suo giro di ...

Kate Middleton furiosa con la sua migliore amica : “Vuole cancellarla dalla vita di William - la vede come una rivale” : Pare che Meghan Markle non sia la sola ad avere un certo “caratterino” nella Royal Family. Anche la cognata Kate Middleton, moglie del principe William, ha conquistato infatti le prime pagine dei tabloid britannici per la sua sfuriata contro quella che un tempo definiva la sua migliore amica. Sembra infatti che la duchessa di Cambridge e Rose Hanbury abbiano litigato al punto da spingere Kate a dire a William di cancellarla dalla ...

Kate Middleton e Rose Hanbury : è guerra aperta : Rose, come Kate, ha provato a inserirsi nel mondo del lavoro, con un piccolo particolare, Rose è stata assistente del ministro dell'Istruzione Michael Gove. Le sue cene sono molto ambite in ...

Rose Hanbury - la signora di Houghton Hall «rivale» di Kate Middleton : Rose Hanbury, presunta «rivale» di Kate MiddletonRose Hanbury, presunta «rivale» di Kate MiddletonRose Hanbury, presunta «rivale» di Kate Middleton«Kate Middleton ha una rivale». Le riviste di gossip britanniche non favoleggiano d’altro da giorni, ipotizzando un’amicizia pericolosa tra il principe William, erede al trono, e Rose Hanbury, 35enne marchesa di Cholmondeley, vicina di casa in quel di Anmer Hall, buen retiro di campagna ...

Kate Middleton e William non sono come appaiono in pubblico : C’è una grande differenza tra ciò che siamo e ciò che mostriamo di essere al pubblico. Cerchiamo di costruirci un’immagine che sia adatta a rappresentarci e che racconti qualcosa di positivo di noi, non lasciando trasparire i nostri difetti o i lati più misteriosi del nostro carattere. Questo vale sia per noi che per le persone note che hanno a che fare con il grande pubblico e la stampa, come i reali d’Inghilterra. Abbiamo ...

Kate Middleton furiosa : "William flirta con la vicina" : Kate Middleton ed il principe William continuano ad essere in prima pagina sui tabloid inglesi. I reali, sono infatti l'argomento preferito dai gossippari inglesi. In queste ultime settimane si parla con insistenza di un possibile flirt di William. Tra i reali sembrerebbe infatti spuntato un terzo incomodo: Rose Hanbury. A riportare l'indiscrezione il settimanale Gente.Tra William e Kate spunta una marchesaMa chi è Rose Hanbury? Il magazine ...

Kate Middleton copia la Regina : il messaggio segreto nella borsa : Kate Middleton segue le orme della Regina Elisabetta e invia messaggi segreti al suo staff utilizzando una borsa. Pochi lo sanno, ma da sempre la Sovrana utilizza la sua inseparabile handbag Launer per lanciare dei segnali ben precisi al suo staff e sembra che Kate, in vista del suo ruolo di Regina, stia facendo lo stesso. nella sua ultima visita al King’s College di Londra, la moglie di Harry è apparsa molto sorridente e rilassata, in ...

Meghan Markle umilia Kate Middleton al Chelsea Flower Show. Parola di esperti : Non si placa la tensione tra Meghan Markle e Kate Middleton. Anzi l’annuale competizione botanica ha aumentato l’attrito. Le due Duchesse partecipano al Chelsea Flower Show, una delle più importanti manifestazioni botaniche della Gran Bretagna, con le loro creazioni. Kate ha scelto per il suo progetto un tema classico che punta sull’elemento naturale. Nel suo giardino c’è una casa sull’albero, una cascata, fragoline ...

#RepliKate : l'hashtag che riunisce le donne che copiano i look di Kate Middleton : Con l'hastag #RepliKate vengono postate immagini da tutto il mondo in cui fan della royal lady mettono a confronto il suo look con il proprio, cercando di emulare non solo il look, ma anche l' ...

Kate Middleton e Meghan Markle sono davvero rivali? : Kate e Meghan non si sopporterebbero, almeno stando alle voci che da tempo si rincorrono sui media di tutto il mondo. Durante la celebrazione per i 50 anni di investitura del principe Carlo la loro ...

La regina Elisabetta e Kate Middleton al King euro s College di Londra : La regina Elisabetta e Kate Middleton erano di nuovo insieme per un evento ufficiale lo scorso 19 marzo, dopo ben sette anni. L'ultima volta, infatti, è stata nel 2012, a Leicester, in occasione della ...

Kate Middleton e la regina Elisabetta che condividono una coperta è qualcosa che non capita di vedere spesso : Insieme contro il freddo londinese The post Kate Middleton e la regina Elisabetta che condividono una coperta è qualcosa che non capita di vedere spesso appeared first on News Mtv Italia.

Kate Middleton impeccabile con la Regina. E spunta un pancino sospetto : Kate Middleton e la Regina Elisabetta sono arrivate al King’s College per il loro primo evento congiunto. La prima in grigio, la seconda in rosa: perfette e formali come vuole l’occasione istituzionale. È evidente che la Sovrana sta istruendo la nipote acquisita nel futuro ruolo di Regina consorte. Con lei è tutta un’altra storia rispetto alla ribelle Meghan Markle. Senonché, Kate cerca in ogni modo di coprirsi la pancia, quasi ...