Gli alberi secolari a rischio per il vento | Parco Cavour chiuso

Maltempo Toscana : il Comune di Firenze ha attivato i controlli suGli alberi dopo il vento : “Nei prossimi giorni chiaramente, come abbiamo fatto anche altre volte, ci saranno dei controlli, in particolare nelle aree delle scuole”. Lo annuncia Alessia Bettini, assessore all’ambiente del Comune di Firenze, a proposito della caduta di alcuni alberi per il forte vento. “In questi anni – ha spiegato, a margine della cerimonia inaugurale del 68/o anno accademico dell’Accademia italiana di Scienze forestali ...

Forti raffiche di vento : alberi caduti e tetti scoperchiati al centro/nord - divampano Gli incendi : Una struttura depressionaria di origine nord-atlantica, in discesa verso il mediterraneo centrale, ha interessato dapprima le regioni settentrionali per poi portarsi su quelle centrali. La discesa è accompagnata da venti Forti dai quadranti settentrionali ed un conseguente calo delle temperature, anche marcato su parte delle regioni centrali. A causa dell’intensa ventilazione sono numerosi i danni e i disagi registrati dalla notte scorsa ...

Gli spumanti Torre deGli alberi dall'Oltrepò Pavese a Milano : Milano, 21 mar., askanews, - Gli spumanti biologici Torre degli Alberi, piccola cantina di qualità dell'Oltrepò Pavese raccolta intorno a una Torre trecentesca, si presentano oggi dalle 19 all'enoteca ...

Gli alberi che camminano - ulivi millenari che conservano storie e attraversano il tempo : In un giorno di maggio mi fermo a prendere un caffè in un bar lungo una strada interna a confine tra Basilicata e Calabria. Un confine naturale segnato dal fiume Sinni che in silenzio si trascina, fino alla foce del Mar Jonio, le storie che il monte Papa ascolta dalle genti del Tirreno. Ed è stato qui che per la prima volta ho sentito parlare degli "alberi che camminano".Ho offerto una sigaretta a un uomo seduto sotto una veranda ...

Gli Alpini per Milano : piantati i primi alberi a Rogoredo : Milano chiama, gli Alpini rispondono. Autorità, associazioni, cittadini e volontari sono tutti schierati nel recupero di quello che è ormai

A Casola Valsenio ritorna la "Festa deGli Alberi" : Alle 10.15 spettacoli organizzati dai bambini dell'asilo nido e dagli alunni delle scuole di Casola Valsenio e, alle 10.30, la consegna degli attestati ai bambini nati nel 2018. La manifestazione è ...

"Io - Ariane - 18 anni - pianto Gli alberi per proteggere il nostro pianeta" : Oggi, infatti, eravamo in tantissimi davanti al municipio, assieme ai giovani di oltre duemila città in tutto il mondo'. Si dice che la vostra generazione sia addormentata, dedita solo a chat e ...

Agricoltura : Coldiretti Padova - gelo suGli alberi in fiore - rischio per la frutta (2) : (AdnKronos) - "Nella nostra provincia - afferma Coldiretti Padova - vi sono circa 150 ettari di albicocchi, di cui la metà a Monselice, 320 ettari di peschi e 80 ettari di ciliegi. Complessivamente sono circa 600 gli ettari di drupacee". "I cambiamenti climatici sono al primo posto tra le emergenze

Agricoltura : Coldiretti Padova - gelo suGli alberi in fiore - rischio per la frutta : Venezia, 14 mar. (AdnKronos) - Alla fine il temuto abbassamento delle temperature è arrivato e la gelata tardiva di questa mattina sta creando un po’ di problemi agli agricoltori, in particolare a chi coltiva alberi da frutto. Alle prime luci dell’alba infatti la brina si era poggiata su gran parte

La strage di alberi - beffa a Roma : taGliati quelli sani - quelli malati ancora in piedi : di Michela Allegri Il sospetto è che, nella fretta di correre ai ripari dopo gli incidenti a raffica che si sono verificati negli ultimi mesi, siano stati abbattuti sani, lasciando le strade di ...

Roma - beffa alberi : taGliati i sani anziché i malati. Inchiesta Corte dei Conti : Il sospetto è che, nella fretta di correre ai ripari dopo gli incidenti a raffica che si sono verificati negli ultimi mesi, siano stati abbattuti alberi sani, lasciando le strade di Roma...

I tornado hanno spazzato via tutto - ma la casa in mezzo aGli alberi distrutti è intatta : il video col drone dall’Alabama : Una casa, intatta, in mezzo alla devastazione. Il video è stato girato, col drone, da Matt Gillespie, a Ellerslie Place, tra la Georgia e l’Alabama, che sul proprio profilo Facebook ha commentato: “È incredibile che questa casa sia ancora in piedi”. Una serie di tornado è passata sulla zona, abbattendo gli alberi e provocando 23 vittime. L'articolo I tornado hanno spazzato via tutto, ma la casa in mezzo agli alberi distrutti è ...

Viaggio nelle città sostenibili. La storia deGli alberi di Lecco e dei bambini che li custodiscono : Sono 22 alberi, piantati nei giardini e nei parchi della città, i silenziosi testimoni del cammino verso la sostenibilità di Lecco. Gli alberi saranno affidati simbolicamente alle scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Si tratta di un piccolo lascito, una sorta di passaggio delle consegne tra una generazione e l'altra in chiave di sostenibilità. “Spesso - ha spiegato l'assessore all'ambiente del Comune di Lecco Alessio ...

TV - RAI5 : “Di là dal fiume e tra Gli alberi” - il porto di Palermo : “Panormos”, città tutto porto. Così l’avevano ribattezzata gli antichi greci, perché il mare allora si insinuava all’interno delle abitazioni rendendola un approdo naturale. Eppure nel tempo, Palermo sembra aver voltato le spalle al mare. Il nuovo episodio della serie in prima visione “Di là dal fiume e tra gli alberi”, in onda domenica 10 marzo alle 22.05 su RAI5, percorre un itinerario da costa a costa all’ombra del monte ...