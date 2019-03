Giorgetti | “Goleada dell’Italia? Era il Liechtenstein…”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo, ha commentato la larga vittoria di ieri della Nazionale nel secondo match delle qualificazioni a Euro 2020: “La goleada dell’Italia? Era il Liechtenstein, quando daremo 6-0 alla Germania… Scherzi a parte, ci sono i presupposti giusti, ma serve un po’ di sano realismo. Abbiamo spezzato le reni alla Finlandia e al Liechtenstein, non esageriamo. In ogni caso siamo ottimisti, anche perché l’Euro 2020 avrà la cerimonia inaugurale qui a Roma e l’obiettivo è di ricostruire una nazionale competitiva per quell’appuntamento“.Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadra Scarica gratis o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS per essere sempre aggiornato in ...

