Giorgetti alla cerimonia per la consegna delle Onorificenze

Giancarlo Giorgetti - uno sfogo drammatico : "Cos'è diventata la Lega al Nord. E Salvini non...". Allarme rosso : Giancarlo Giorgetti non parla molto, ma quando lo fa è buona pratica prestare attenzione a quel che dice. Lo sapeva bene Umberto Bossi quando gli consegnò le chiavi della Lega Lombarda; lo sa bene Matteo Salvini che se l' è tenuto vicino nella sua ascesa politico-elettorale e che l' ha voluto sottos

Giorgetti : 'Non basta il governo per lo stop alla Tav - serve il Parlamento' : Renato Brunetta responsabile economico di Forza Italia chiede che Matteo Salvini stacchi la spina al governo: 'Sta al governo con l'unica forza politica che non la vuole. Sta prendendo in giro i suoi ...

Di Maio : "Le infrastrutture si devono fare". Giorgetti : "Stop alla Tav? Serve voto del Parlamento" : Giorgetti: 'Mai parlato di crisi, siamo responsabili' 'Non abbiamo mai parlato di crisi di governo: siamo una forza politica responsabile e siamo sempre stati disponibili, come lo siamo oggi, a ...

Giorgetti - Lega - : stop definitivo alla Tav solo con passaggio parlamentare : Roma, 10 mar., askanews, - 'Per fermare definitivamente la Tav serve un passaggio parlamentare, sovrano per queste decisioni'. Così il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo ...

ATP Finals - Giorgetti ha firmato il decreto : arriva il sì alla candidatura di Torino! : ATP Finals, il sottosegretario alla presidenza con delega allo sport Giancarlo Giorgetti ha dato l’ok per l’evento di Torino E’ stato perfezionato oggi il decreto ministeriale sottoscritto dal sottosegretario alla presidenza con delega allo sport Giancarlo Giorgetti e dal ministro dell’economia Giovanni Tria per stanziare 78 milioni di euro per la candidatura di Torino alle Atp Finals di tennis. Giorgetti esprime ...

Giorgia Meloni - l'agguato nel 'feudo' di Giorgetti : 1500 imprenditori lombardi alla cena di finanziamento : alla chiamata di Giorgia Meloni in quel di Busto Arsizio hanno risposto in 1500 tra imprenditori e operatori economici. La leader di Fratelli d'Italia è riuscita a riunirli tutti al Centro congressi ...

On. Presidente Giancarlo Giorgetti Sottosegretario di Stato alla Presidenza Consiglio con delega allo Sport : “Caro On. Presidente Giancarlo Giorgetti Sottosegretario di Stato alla Presidenza Consiglio con delega allo Sport, il Cav. Mario Auriemma Segretario Nazionale Movimento Italia Morale, in merito alla presentazione della riforma Sport e Salute, esprime tutto il suo orgoglio e soddisfazione per un settore dello Sport che investe in cultura e competenza. Per riuscire nell’impresa e fare emergere i valori della cultura e della ...

Dalle polemiche con Malagò alla tensione costruttiva. La riforma dello sport targata Giorgetti è partita : "Non è una riforma contro nessuno". Con parole "tese a svelenire il clima", il sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti lancia nel cuore del Coni, al centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti" di Roma, la sua riforma dello sport, nata tra non poche polemiche per l'istituzione della nuova sport e Salute Spa al posto della Coni Servizi Spa. Approccio keynesiano, riportare nello Stato ciò che è fuori dal ...

MENINGITE ALLA CAMERA/ Allarme a Montecitorio - 'chi c'era faccia la profilassi' : Fico - Giorgetti e... : Caso di MENINGITE da meningococco durante un convegno ALLA CAMERA dei Deputati: parlamentari Montecitorio nel panico, chi era presente.