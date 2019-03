Dà la cocaina per mesi alla figlia di 14 anni | e la picchia fino a mandarla in ospedale

Sniffa cocaina per 25 anni - il naso gli cade a pezzi : “Pensavano avessi un cancro” : La storia del 44enne britannico Ian Higginson che, dopo essersi ristabilito completamente e aver smesso con gli stupefacenti, ora ha deciso di condividere la sua esperienza per mettere in guardia gli altri. "La mia dipendenza era come una condanna alla prigione e da quando ne sono uscito mi sento come se fossi stato liberato".Continua a leggere

Dodici arresti tra Isernia - Roma e Foggia per traffico di cocaina : Roma, 20 mar., askanews, - La Polizia di Stato di Isernia sta eseguendo 12 ordinanze di custodia cautelare tra Isernia, Foggia e Roma per il reato di traffico e detenzione ai fini di spaccio di ...

Judgment : l'attore Pierre Taki arrestato per uso e possesso di cocaina. Sega sta valutando come procedere per la distribuzione del gioco in occidente : come segnala Gematsu, Sega ha annunciato uno stop volontario alle distribuzioni e alle vendite digitali di Judgement (Judge Eyes: Shinigami no Yuigon) in Giappone a seguito della notizia dell'arresto dell'attore Pierre Taki, per presunto uso di cocaina e violazione della legge sul controllo delle droghe del Giappone.Taki interpreta il ruolo di Kyohei Hamura in Judgment. In un comunicato stampa, la compagnia ha dichiarato: "Sega ha ricevuto i ...

Mafia : fiumi di cocaina per la “Palermo bene” e caffè imposto ai bar - 32 arresti : Trentadue persone sono state arrestate a Palermo dai carabinieri del comando provinciale su delega della Direzione distrettuale antiMafia del capoluogo siciliano. Secondo quanto emerge dall’operazione è lo spaccio di droga la principale fonte di reddito di Cosa Nostra. Tra i clienti molti professionisti, imprenditori, architetti, dentisti.Continua a leggere

Mafia : arresti Dia - scoperto traffico di cocaina - hashish e anche ketamina : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - Il traffico e lo spaccio, scoperto nell'operazione della Dia di oggi che ha portato all'arresto di 34 persone, "hanno riguardato diversi tipi di droga: cocaina, marijuana, hashish, ma anche ketamina (stupefacente solitamente impiegato per dopare i cavalli ed invece dest

Drug Market : via Romagna e via Toscana - cocaina e disperazione. 'Ti prego - ho solo due botte' : Nuovi particolari sull'inchiesta che ha sgominato il 'cartello' della droga che gestiva, da casa, lo spaccio a Campobasso: marito e moglie, che nel frattempo si sono separati, ma che facevano affari ...

cocaina in una casa di Ispica per oltre 100 mila euro : Cocaina per un valore di 100 mila euro è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza in un casa di Ispica. Arrestata una donna 40enne

Pretty Solero e Ugo Borghetti fermati per possesso di cocaina - hashish e marijuana : Stando a quanto riportato in queste ore dal noto quotidiano romano il Messaggero, e rapidamente rilanciato da molti utenti sui social, nonché da blog ed altre testate giornalistiche, lunedì sera Pretty Solero e Ugo Borghetti, rapper, esponenti della sempre più popolare Love Gang – molto conosciuta a Roma, ma ormai nota anche ben al di fuori del raccordo anulare – sarebbero stati fermati dalle forze dell'ordine per possesso di stupefacenti, nello ...

Fernanda Lessa tra cocaina e alcol : «Pippavo per dimagrire - nella moda lo fanno tutte» : Fernanda Lessa si racconta al settimanale Chi, rivelando di essere uscita da una brutta dipendenza da alcol e cocaina. «La moda? La odio. Fa schifo e fa schifo tutto quello che...