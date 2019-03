ansa

(Di martedì 26 marzo 2019) Buone notizie per i consumatori. In base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità per l'energia per i clienti sul mercato tutelato, dalledie gas diminuiranno ...

Agenzia_Ansa : #Tariffe, dal primo aprile maxi calo: -8,5% #luce, -9,9% #gas - TgLa7 : #Tariffe: da primo aprile -8,5% #luce, -9,9% #gas . Autorità per l'energia: il calo è legato alla contrazione dei prezzi all'ingrosso - passaricaterina : Gas e luce, dal primo aprile bollette giù del 9,9% e 8,5% -