Sonno dei bambini | la salute non si promuove facendo confusione

(Di martedì 26 marzo 2019) di Mirta Mattina, Antonella Sagone, Carmen Rizzelli e Alessandra Bortolotti*Bisogna essere irremovibili nell’educare i neonati a dormire e non “accorrere al primo urlo”. “Bisogna farsi forza e sopportare qualche strillo”: “più le urla sono forti, minore è la possibilità che stia male”. “alla lunga il metodo ripaga, specialmente contro i risvegli notturni”. Queste sono alcune indicazioni contenute in un recente articolo de La Stampa. Suggerimenti infondati, che rischiano di sconfinare in ambito psicologico, alimentando false aspettative e la sensazione di essere inadeguati o avere un figlio “sbagliato”. La comunicazione per la promozione della, invece, deve veicolare informazioni scientificamente fondate utilizzando modalità non prescrittive, che favoriscano l’empowerment delle persone, nel rispetto dei loro bisogni, caratteristiche e scelte.L’articolo è fonte di. ...

