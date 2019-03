Per Rosengren la Fed deve valutare acquisto di Treasury Usa

Fed - Rosengren : politica monetaria ferma Per 'diverse' riunioni : Il FOMC, Federal Open Market Committee, potrebbe attendere "diversi incontri" prima di modificare nuovamente i tassi, dopo i segnali che da fine 2018 confermano un indebolimento dell'economia alimentando i rischi al ribasso. Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve Bank di Boston, Eric Rosengren, durante un discorso. , CC - www.ftaonline.com,