Olimpiadi di Robotica | “L’etica è fondamentale”

(Di martedì 26 marzo 2019)Ci siamo. Il 29, 30 e 31 marzo, 30 robot Made in Italy si daranno idealmente battagliao alledidi Genova. A realizzarli sono stati 30 istituti superiori, selezionati tra 100. Prima di far sfoggio di tecnologia, i robot dovranno mostrare di essere in grado di svolgere operazioni di soccorso e di salvaguardia dell’ambiente. “Gli aspetti sociali dei robot per noi sono importanti. Lenon sono una gara di, ma una gara di applicazione dellaall’inclusione”, spiega Fiorella Operto, fondatrice di Scuola di, che ha promosso leassieme al Ministero dell’Università e della Ricerca. Durante la tre giorni ci saranno anche laboratori, conferenze, corsi gratuiti per bambini e adulti su vari aspetti della tecnologia: dalla realtà aumentata a un uso responsabile dei social da parte dei giovani.Professoressa Operto, chi ...

