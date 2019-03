Nazionale | festa al Tardini per Rami e Adam | i piccoli eroi

Al via Milanofil - la più importante manifestazione filatelica Nazionale : Al via la 32esima edizione di Milanofil, la più importante manifestazione filatelica nazionale promossa come ogni anno da Poste Italiane e ospitata nel capoluogo lombardo presso il "Superstudio più" ...

Nzonzi - niente Nazionale ma festa a Parigi. E si toglie dai social : niente social , più concentrazione e svago lontano del mondo virtuale. Dopo la deludente pres t azione contro la Spal di sabato pomeriggio, il centrocampista ha deciso di volare in Francia per ...

Giornata Nazionale della memoria - manifestazione il 21 marzo - modifiche alla viabilità : L'Aquila - Il Comando di Polizia Municipale rende noto che giovedì 21 marzo, nell’ambito delle manifestazioni organizzate in occasione XXIV Giornata nazionale della memoria e dell’Impegno, si svolgerà un corteo al quale è previsto che prenderanno parte circa tremila persone. Il corteo, partendo dal polo scolastico di Colle Sapone raggiungerà piazza Duomo, percorrendo via Acquasanta, via Panella, viale Gran Sasso, piazza ...

Parigi - manifestazione interNazionale per l'ambiente : Anche gli studenti di Parigi e di tutta la Francia si sono uniti all'appello della giovanissima attivista svedese Greta Thunber, a fronte del surriscaldamento e degli stravolgimenti climatici determinati dall'intenso inquinamento mondiale. La gioventù di tutta Europa scende in piazza, protesta per le strade, per chiedere a gran voce l'applicazione di misure concrete, tanto nel quotidiano quanto nei grandi contesti politici. A Parigi i giovani si ...

Festa InterNazionale della Donna 2019 : ecco tutte le pioniere che hanno rivoluzionato il mondo delle auto : Cos’hanno in comune specchietti retrovisori, strisce di margine della carreggiata e indicatori di direzione? Oltre a essere elementi abituali della nostra quotidianità, hanno tutti un comune denominatore: sono stati inventati da donne. pioniere che, con le loro innovazioni, hanno plasmato il settore automobilistico aprendo la strada alle generazioni successive. Queste donne, con talento e coraggio, hanno rivoluzionato il mondo dei ...

Festa interNazionale della Donna 2019 - a Brindisi l’evento “Donne pioniere” : Oggi a Brindisi in occasione della Festa internazionale dedicata alle donne, la visita alla base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite di Simonetta di Pippo direttrice dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico (UNOOSA). Occasione anche per partecipare all’evento intitolato “Donne pioniere“. “Non faccio mai troppa differenza tra uomini e donne – ha dichiarato ...

Festa interNazionale della Donna 2019 e Donne pioniere : ecco le dichiarazioni di Simonetta di Pippo della UNOOSA : Oggi a Brindisi in occasione della Festa internazionale dedicata alle Donne, la visita alla base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite di Simonetta di Pippo direttrice dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico (UNOOSA). Occasione anche per partecipare all’evento intitolato “Donne pioniere“. “Non faccio mai troppa differenza tra uomini e Donne – ha dichiarato ...

Jeep : in occasione della Festa InterNazionale della Donna 2019 l’evento all’Allianz Stadium di Torino : In occasione della Festa della Donna, all’Allianz Stadium di Torino va in scena la nuova iniziativa del brand Jeep che omaggia il mondo femminile: foto e video dedicati ritrarranno le tifose bianconere e il loro sostegno alla Juventus verrà mostrato sui maxi schermi dello stadio in ricorrenza della Festa della Donna, e in occasione dell’incontro tra Juventus e Udinese all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena l’omaggio ...

Il doodle di Google per la Festa interNazionale della donna cita Frida Kahlo e Yoko Ono : Frida Kahlo, artista messicanaMae Jemison, astronauta e medico americanaEmma Herwegh, scrittrice tedescaYoko Ono, artista giapponeseNL Beno Zephine, diplomatica indianaMary Kom, pugile indianaClarice Lispector, scrittrice brasilianaZaha Hadid, architetto anglo-irachenaMillicent Fawcett, scrittrice e suffragista britannicaMarina Tsvetaeva, poetessa russaGeorge Sand, scrittrice franceseSanmao, scrittrice taiwanwese di origini cinesiChimamanda ...

Festa InterNazionale della Donna 2019 - Ministro Grillo : “Grazie a coloro che tengono in piedi il SSN” : “Oggi il mio pensiero va a tutte le donne che ogni giorno ci aiutano a tenere in piedi il nostro Servizio sanitario nazionale. A chi dedica la sua vita alla ricerca e a tutte le ragazze che scelgono di studiare per diventare medico, scienziato o professionista sanitario per prendersi cura degli altri con passione“: è il messaggio del Ministro della Salute Giulia Grillo in occasione della Festa Internazionale della Donna 2019. ...

Festa InterNazionale della Donna 2019 - quando la ricerca è femminile : dal Mediterraneo all’Antartide si studiano carbonio e plastiche : Lungo la rotta seguita dalla nave, prelevati 75 campioni di acqua sia superficiale (61 stazioni) che a diverse profondità (14 campioni); su tutti, verranno effettuate analisi di carbonio organico e azoto particellati (POM), carbonio organico disciolto (DOC) e su alcuni di essi verrà analizzata la componente organica non direttamente utilizzabile dagli organismi viventi. Queste le attività condotte dalle due ricercatrici dell’SPRA, Cecilia ...