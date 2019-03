Milano | controllore fa scendere dal treno disabile | ' Ce n' è già uno | due sono troppi'

Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019) Daarriva una storia di discriminazione che lascia l'amaro in bocca. Unmilanese, Edoardo Lucheschi, è stato costretto adalperché a bordo del convoglio c'era giù un'altra persona portatrice di handicap. Unrd fin troppo solerte, regolamento alla mano, gli ha spiegato che avrebbe dovuto segnalare la sua presenza in anticipo. L'increscioso episodio è accaduto lo scorso venerdì, tra le stazioni milanesi di Cadorna e quella di Bovisa.Undi troppo Edoardo Lucheschi, ha 45 anni ed èal cento per cento. 18 Anni fa, a soli 27 anni, uno shock anafilattico provocato da un'allergia alimentare, gli ha bloccato quasi totalmente il corpo e ha compromesso irreversibilmente la sua capacità di parlare (può solo bisbigliare).L'uomo, accompagnato dalla sua badante, venerdì scorso poco dopo le 17:00, avrebbe dovuto raggiungere dalla ...

