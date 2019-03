Milan | Inzaghi | “Amo fare l’allenatore Piatek? Molto bene | ma non dimentichiamoci di

calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) Bandiera storica del, affamato di gol come pochi e campione del mondo con la Nazionale. Adesso Filippoè diventato allenatore, da qualche settimana è fermo dopo l’esonero a Bologna. Ha parlato di tanti argomenti riguardanti i rossoneri in un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport.LIVERPOOL-LEGENDS – “È stato veramente un momento speciale rivedersi così, tutti insieme. Non ho provato malinconia, casomai la consapevolezza delle cose che abbiamo fatto con quel gruppo. Mentre le stai vivendo non ti rendi conto. Ho scoperto di essere pochissimo allenato, ma quando fai il lavoro di allenatore non hai tempo per te stesso. Avevo giocato un’amichevole a Piacenza pochi giorni prima e in campo contro il Liverpool ho pagato. Ma è stata comunque una bella occasione per far deldivertendosi e rivedere tanti amici. Chi è ...

