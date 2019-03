Mettersi a dieta non serve Le 10 regole per la leggerezza del dottor Berrino

huffingtonpost

(Di martedì 26 marzo 2019) Non è una questione di, ma di peso. Il peso in senso fisico ma anche emozionale: quello delle paure, di risentimento, rabbia, e sensi di colpa. Franco, medico e epidemiologo, direttore del Dipartimento di Medicina preventiva e predittiva dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano va oltre al concetto dellaallargando il discorso al benessere generale."I dietologi e i nutrizionisti sono costretti a riconoscere il loro fallimento: la maggior parte delle persone sovrappeso non riesce a ritrovare un peso accettabile.e ridurre le calorie giornaliere non è efficace". Secondobisogna lavorare sul piano emotivo: rimuovere i meccanismi di tipo difensivo o compensativo che causano l'accumulo di grasso nel corpo e liberarci dalla pesantezza. Con Daniel Lumera in La via della(Mondadori)torna sui temi a lui cari ...

