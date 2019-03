Meteo | raffiche di vento oltre i 100 km h Temperature in calo

Meteo Toscana - forti raffiche di vento : traghetti cancellati. Neve a bassa quota : A causa dell'allerta sono diversi i sindaci che hanno deciso di chiudere le scuole nelle province di Grosseto, Livorno e Pisa

Meteo - scuole chiuse domani a Livorno per il forte vento. 'Attese raffiche a 100 km/h' : Il centro funzionale della Regione ha diramato un'allerta Meteo arancione a partire da questa sera alle ore 21 e fino alla mezzanotte di domani, martedì 26 marzo. In particolare, per quanto riguarda ...

Meteo Piemonte : torna il vento forte - raffiche a 90 kmh in Valle di Susa : Dopo un giorno di calma, il vento è tornato impetuoso in Piemonte dal primo pomeriggio: raffiche vicine ai 90 km/h a Susa (Torino), 102 km/h sulla Gran Vaudala, al confine con la Valle d’Aosta, 93 km/h sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere. Il foenh si è spinto fino in pianura: alla periferia di Torino la stazione Meteo di Arpa ha registrato raffiche a 62 km/h. Le condizioni Meteo resteranno all’insegna del vento fino a venerdì, con ...

Previsioni Meteo - “Gareth” sarà 1 delle 3 tempeste di vento che colpiranno il Nord Europa in questa settimana : raffiche intorno ai 100km/h da Dublino ad Amsterdam [DETTAGLI] : Le recenti condizioni di tempesta sull’Europa settentrionale ed occidentale persisteranno anche in questa settimana mentre la tempesta Gareth guida una serie di tempeste su questa fascia del continente. Gareth porterà venti di forte intensità e inondazioni localizzate dalle Isole Britanniche fino ad Olanda e Germania domani, mercoledì 13 marzo. Oggi la tempesta Gareth ha ufficialmente ricevuto il suo nome dal Met Éireann, il servizio ...

Allerta Meteo Liguria : in arrivo venti di burrasca - attese raffiche oltre i 100 km/h : Il centro Meteo-idrologico della Protezione Civile della Liguria ha diramato un’Allerta Meteo per venti settentrionali di burrasca forte. Nelle prossime ore sono attese raffiche di vento fino a 80-100 km/h, soprattutto sui crinali e agli sbocchi delle valli e ad oltre 100 km/h sui rilievi più alti. Il mare sarà molto mosso sotto costa e fino ad agitato al largo. Nel pomeriggio in Liguria è previsto un temporaneo aumento ...

Meteo Piemonte : raffiche di vento fino a 157 km/h - prevista attenuazione : vento forte e qualche nevicata sulle creste di confine in Piemonte nelle scorse ore. Il foehn ha soffiato con raffiche sulle vette a oltre 100 km/h, con il picco sulla Gran Vaudala, tra Piemonte e Valle d’Aosta: l’anemometro di Arpa regionale ha registrato un massimo di 157 km/h, con picchi a 108 km/h sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere, 97 km/h sul Colle Barant, nel Pinerolese. Alla periferia di Torino si sono registrate raffiche a ...

Allerta Meteo Sardegna : previste forti raffiche di maestrale e mareggiate : Il Servizio di Protezione Civile della Regione Sardegna ha diramato un Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse: dalla prime ore di domani, lunedì 11 marzo, a partire dalla zona settentrionale dell’Isola, è prevista una intensificazione della ventilazione di maestrale sulle coste esposte. A partire dalle 3 del mattino di domani e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, il maestrale soffierà con intensità forte fino a toccare la ...

Allerta Meteo - il Ciclone che flagella l’Italia : venti da Uragano tra Roma e Napoli - raffiche di 140km/h. Allarme al Sud [LIVE] : 1/5 ...

Allerta Meteo - il CICLONE sullo JONIO scatena venti da uragano : raffiche di 200km/h al Sud Italia - addirittura 230km/h in Croazia [MAPPE] : 1/7 ...

Meteo - focus vento : raffiche fino a 110 km/h - ecco dove soffiera' piu' forte : Meteo, focus vento - Mattinata insonne per molti italiani svegliati dalle intense raffiche di vento generate dall'irruzione gelida che interesserà l'Italia nel corso del week end. In questo articolo...

Meteo - adriatiche flagellate dal vento : raffiche fino 100 km/h - possibili danni : Meteo - La saccatura di aria gelida annunciata in questi giorni sta irrompendo in queste ore sui territori italiani apportando un crollo delle temperature e venti di tempesta (scala Beaufort) su gran...

Meteo Puglia : forti raffiche di Maestrale e imponenti mareggiate : La saccatura artica giunta oggi sull'Italia sta apportando piogge, temporali e un progressivo calo termico sulle nostre regioni centro-meridionali. A partire dalle prossime ore e soprattutto nella...

Allerta Meteo Estofex per piogge torrenziali - grandine e forti raffiche di vento sul Sud Italia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 2 per il sud della Grecia, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Allerta di livello 1 per il Sud Italia, la Tunisia, la Grecia e la Turchia per le stesse minacce. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 (ora Italiana) di domani, 6 febbraio. Un evento anticiclonico è responsabile ...