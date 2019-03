Le Iene Show | tutti i Servizi di stasera

Isola dei famosi - v Iene giù lo show. Scandalo Corona-Fogli - parla l'autore : "Tutti sanno" - bomba su Mediaset : La slavina Fabrizio Corona-Riccardo Fogli alla fine pare aver travolto soprattutto lui, Gabriele Parpiglia, uno degli autori di punta dell' Isola dei famosi . Mentre la conduttrice Alessia Marcuzzi è stata solo sfiorata dalla valanga di critiche per la penosa scena delle "corna" rese note in diretta (

Le Iene Show saltano di domenica sera (per aiutare l'Isola dei Famosi?) : Una prima puntata ben riuscita e una "nuova" Alessia Marcuzzi non si stanno rivelando sufficienti a l'Isola dei Famosi, il reality Show di Canale 5 giunto alla quattordicesima edizione, per decollare definitivamente.I risultati Auditel di stamani hanno parlato chiaro e anche il risultato ottenuto dal kick-off è stato tutt'altro che entusiasmante. La colpa è da attribuire soprattutto ad una collocazione, il giovedì sera , oggettivamente non ...

Le Iene Show : lo scherzo a Chiara Bordi - la "miss con la protesi" di Miss Italia 2018 : Durante la puntata de Le Iene Show, andata in onda questa sera, domenica 27 gennaio 2019, è stato tramesso uno scherzo realizzato ai danni di Chiara Bordi, la 18enne di Tarquinia nota per aver preso parte all'ultima edizione di Miss Italia, andata in onda su La7 lo scorso settembre, che i media hanno ribattezzato come la "Miss con la protesi".Chiara Bordi, infatti, ha perso la gamba sinistra dopo un grave incidente in motorino nel quale è ...