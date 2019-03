Incendio nella discarica di Mariano Comense | il sopralluogo dell' assessore regionale

Genova - Incendio a Cogoleto : nella notte altri 3 roghi : Oltre all’incendio che ha devastato Cogoleto, nel ponente di Genova (47 sfollati e alcuni intossicati lievi) ci sono stati altri tre roghi in Liguria la notte scorsa: lo rende noto l’assessore regionale all’agricoltura Stefano Mai su Facebook. “E’ sotto verifica la situazione dell’incendio sul Monte Zatta a Mezzanego – spiega Mai – e presto avremo notizie. Per ora l’estensione stimata ...

Roma : Incendio al TMB Rocca Cencia domato nella notte : I Vigili del fuoco hanno domato nella notte l’incendio divampato ieri, nel tardo pomeriggio, all’interno dell’impianto TMB di Rocca Cencia a Roma. Le fiamme hanno interessato un capannone di circa 2mila metri quadrati. Le attività di raffreddamento sono proseguite per tutta la notte. Sul posto anche il Nucleo Nbcr per la protezione degli operatori. L'articolo Roma: incendio al TMB Rocca Cencia domato nella notte sembra essere ...

San Ferdinando - Incendio nella tendopoli : un morto : incendio nella nuova tendopoli di San Ferdinando, un migrante ha perso la vita. Il complesso sito in provincia di Reggio Calabria era gestito prima dal Comune e oggi dalla Caritas e ospita in tutto 840 cittadini stranieri a poche centinaia di metri dalla baraccopoli smantellata con le ruspe lo scorso 7 marzo. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sono divampate in una tenda da sei posti in un angolo in cui si trovavano dei cavi elettrici. ...

