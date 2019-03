Ho 18 anni | sono fascista e voto Matteo Salvini

Sermonti in 'Bentornato Presidente' : 'Mi sono ispirato a Oscar Giannino' : Arriva al cinema "Bentornato Presidente", il sequel del film "Benvenuto Presidente!" del 2013. Diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi vede Peppino Garibaldi, Claudio Bisio, tornare alla ...

Battisti ha ammesso al pm i 4 omicidi. Greco : “Fa giustizia di tante polemiche che ci sono state in questi anni” : Cesare Battisti ha ammesso di avere commesso i 4 omicidi che gli sono stati imputati. E' avvenuto sabato, quando e' stato interrogato in carcere dal pm Alberto Nobili. "E' un riconoscimento importantissimo al lavoro dei magistrati, una sorta di 'onore delle armi' per chi lo ha inquisito", ha detto Nobili, capo del pool anti terrorismo milanese. "La lotta armata ha impedito lo sviluppo di una rivoluzione culturale sociale politica che - ha ...

Altro che zitelle : le donne single sono felici - soprattutto dopo i 45 anni : Il 32% delle donne single tra i 45 e i 65 anni afferma di stare benissimo da sola. È il risultato di una ricerca dell’agenzia londinese di analisi di mercato Mintel. La stessa ricerca evidenzia che il 61% delle donne single sia soddisfatta del suo status e che il 75% delle single non si sia prodigato nel cercare una relazione nell’ultimo anno (rispetto al 65% degli uomini single) concentrandosi invece sul lavoro. Soddisfatte della loro ...

Fisco - IMU e TASI sono costate alle famiglie 156 miliardi in 8 anni : Casa sempre più cara: IMU e TASI sono costati alle famiglie italiane 156 miliardi dal 2012 ad oggi . "Una patrimoniale a tutti gli effetti", la definisce la CGIA, associazione che rappresenta le PMI e ...

Export +80% negli ultimi 11 anni «Ma le eccellenze della tavola possono fare ancora di meglio» : View Larger Image Export +80% negli ultimi 11 anni «Ma le eccellenze della tavola possono fare ancora di meglio» «BASTEREBBE questo dato per descrivere l'importanza di un settore straordinario " ha ...

Jennifer Lopez e il consiglio alle donne : "Gli uomini sotto i 33 anni sono inutili" : "Gli uomini al di sotto dei 33 anni sono inutili": Jennifer Lopez, nelle vesti di consigliere sentimentale, non le manda a dire. Nelle ultime ore, infatti, a fare notizia è un video in cui l'attrice e cantante dispensa alle donne indicazioni su come scegliere l'uomo ideale con cui fissare un appuntamento.Nel filmato, intitolato Tinder's Swipe Session, J.Lo aiuta una giovane donna, Brooke, a scegliere potenziali uomini per una serata ...

Bianca Guaccero e gli attacchi di panico : «Cominciati a 14 anni - ne sono uscita grazie a Nicola Ventola». Lei replica : «Prendere le parole e montarle a piacimento» : “A 14 anni ho cominciato a soffrire di attacchi di panico”, Bianca Guaccero, attrice, conduttrice della trasmissione di Rai 2 “Detto Fatto” e mamma della piccola Alice, nata dal suo relazione con l’ex marito, il regista Dario Acocella, racconta del problema che ha avuto sin da giovane e come è riuscita a superarlo. Bianca infatti ha scritto un libro, “Il tuo cuore è come il mare”, in cui racconta il suo passato: “E’ difficile da spiegare – ...

Matteo Salvini asfalta Giovanni Tria : "Mi sono rotto le p***". La vergogna sulle banche : "Mi sono rotto le p***". Matteo Salvini al Forum di Confcommercio si è sfogato contro il ministro dell'Economia Giovanni Tria, colpevole di "metterci troppo" a dare il via libera per i risarcimenti ai truffati delle banche Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e