Earth Hour 2019 | a Palermo si spengono le luci di uno dei simboli della città | il Teatro

(Di martedì 26 marzo 2019) Anche quest’annospegne lefacciata delMassimo a Piazza Verdi per l’OraTerra. Parteciperanno all’evento Enzo Mancuso con i suoi pupi siciliani, Paolo Zarcone con la sua chitarra e al buio splenderà la bandiera del Panda. Appuntamento sabato 30 marzo ore 20:30, in piazza Verdi antistanteMassimo.è un inno collettivo alla bellezza e alla fragilità del Pianeta e un grido per fermarne la distruzione.Il WWF promuove da più di dieci anni una grande mobilitazione internazionale mirata a incrementare la consapevolezza del valorenatura ebiodiversità da parte dell’opinione pubblica in tutto il mondo.L'articolo: asiledi uno dei, ilMassimo Meteo Web.

